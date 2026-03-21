秋山黄色が、自身5枚目のアルバム『Magic if』の発売日である2026年3月11日(水)から敢行していた＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞のファイナル公演を3月20日にNHK大阪ホールにて開催した。オフィシャルからのレポートをお届けする。

◆ライブ写真

無機質なのにどこかやわらかい、統一された色彩。ステージには、白いアンプ、白いスピーカー、白いスタンド-。照明が落ちると、『もしも全てが終わったあとに時間があったなら』とツアー名にもある“もしも”の世界を語るようなアナウンスと共にステージの幕が上がる。そこに現れたのが、秋山黄色。色を持たないはずの舞台で「あのこと？」を披露する彼の声がじんわりと染み込んでいく。「Night park」「Wannabe」「Quest」と続けてパフォーマンスするが、気づけば観客はその白い空間の中に取り込まれている。色がないはずなのに、なぜか鮮やかだ。白が強調された舞台では、音も光も感情も、その輪郭がすべてが剥き出しのまま浮彫りされていくようだった。

ライブの中盤では3月11日に発売したアルバム『Magic if』とEP『Scissor Hands Up』に触れ、

“こんな俺でも、お互いズタズタになるかもしれんけど手を取り合ってみようと思ったわけ。自分だけじゃ作れなかったなぁと思えるものを作って、何より自分自身が痺れたいのよね。今までずっと偏屈なままだったけど、そんな俺のままだったら作れなかったと思える作品になりました。”

と感慨深く語る秋山。

“そしてそんな僕と一緒にやってくれて、今では非常に尊敬までしてる人です、1人紹介させてください。”とサプライズでステージに現れたのはyama。いとも自然な流れで登場したyamaに観客席からは驚きと喜びの混じった声が飛び出していた。秋山黄色とyamaが披露したのはもちろん、「Nemophila feat. yama」。繊細で心を針で刺すような痛みを体現したようなアレンジ、yamaが手掛けた言葉、そして体の底から絞り出すように表現する秋山黄色の叫び。ライブという場でさらに増幅された心からの言葉がNHK大阪ホールを満たしていく。

アンコールでは新曲「マイペース・イズ・マイン」と「ネイルイズデッド feat.100回嘔吐」をパフォーマンス。“傷のない年の取り方のほうが俺は怖いんだ” 彼の歌声は、どこか危うく、けれど確かにここにあるという実感を伴って真っ白な舞台に響いていた。そしてその嘘のない不安定さとむき出しの感情が、静けさと衝動のコントラストを生み出していた。

そしてふと舞台袖に目をやると、アルバム『Magic if』のジャケットのモチーフにもなっている能天気なゴーストがまさかのライブを楽しんでいた。もしあの世にもライブハウスがあったら。もし人生を終えても現世で楽しめたら。そんな秋山黄色の“もしも”がありとあらゆるところで具現化されていたツアーだった。

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さらに全国11か所を巡る、＜秋山黄色 LIVE TOUR 2026(タイトル仮)＞の開催が決定。3月20日(金・祝)19:30より“秋山黄色の裏垢”会員先行(抽選)が受付スタートしている。（※ツアータイトル、キービジュアルは後日発表）

■セットリスト＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞

1 あのこと？

2 Night park

3 Wannabe

4 Quest

5 年始のTwilight

6 ソーイングボックス

7 蛍

8 スライムライフ

9 見て呉れ

10 白夜

11 Nemophila feat. yama

12 ゴミステーションブルース

13 シャッターチャンス

14 ナイトダンサー

15 INSOMNIA

16 Caffeine

EN1 マイペース・イズ・マイン

EN2 ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐

■＜秋山黄色 LIVE TOUR 2026(タイトル仮)＞

〈北海道公演〉

日程：2026年10月23日(金)

会場：札幌cube garden

開場/開演：18:15/19:00

お問い合わせ：ウエス 011-614-9999 https://wess.jp 〈香川公演〉

日程：2026年10月31日(土)

会場：高松MONSTER

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：DUKE高松 087-822-2520 (平日11:00〜17:00) 〈広島公演〉

日程：2026年11月1日(日)

会場：広島LIVE VANQUISH

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571 (平日12:00〜17:00) 〈東京公演〉

日程：2026年11月6日(金)

会場：Zepp DiverCity (TOKYO)

開場/開演：18:00/19:00

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) 〈宮城公演〉

日程：2026年11月14日(土)

会場：仙台Rensa

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info (全日12:00〜18:00) 〈大阪公演〉

日程：2026年11月21日(土)

会場：なんばHatch

開場/開演：16:00/17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (11:00〜18:00 ※日・祝日休業) 〈愛知公演〉

日程：2026年11月27日(金)

会場：ダイアモンドホール

開場/開演：18:00/19:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 (全日12:00〜18:00) 〈石川公演〉

日程：2026年11月28日(土)

会場：金沢EIGHT HALL

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：FOB金沢 076-232-2424 (平日11:00〜17:00) 〈福岡公演〉

日程：2026年12月5日(土)

会場：福岡DRUM LOGOS

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：キョードー西日本 0570-09-2424 (11:00〜15:00 ※日・祝日休業) 〈岡山公演〉

日程：2026年12月6日(日)

会場：岡山YEBISU YA PRO

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 (平日12:00〜17:00) 〈新潟公演〉

日程：2026年12月12日（土）

会場：新潟LOTS

開場/開演：16:15/17:00

お問い合わせ：FOB新潟 025-229-5000 (平日11:00〜17:00) ▼券種/チケット料金

〈東京・大阪公演〉

1Fスタンディング(整理番号付)：\6,300(税込/ドリンク代別)

2F指定席：\6,800(税込/ドリンク代別) 〈愛知公演〉

スタンディング(整理番号付)：\6,300(税込/ドリンク代別) 〈北海道・香川・広島・宮城・石川・福岡・岡山・新潟公演〉

スタンディング(整理番号付)：\6,000(税込/ドリンク代別) ※ご入場時、別途ドリンク代が必要です。

※未就学児童入場不可(小学生以上のご入場される方全てにチケット必要)

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能。

※電子チケット/紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から ▼チケット情報

秋山黄色FC先行(抽選)：2026年3月20日(金・祝)19:30 〜 2026年4月12日(日)23:59 ◇◇◇“秋山黄色の裏垢”会員先行受付（抽選) ◇◇◇

【受付期間】2026年3月20日(金・祝)19:30 〜 2026年4月12日(日)23:59

※ファンクラブアプリ「秋山黄色の裏垢」有料会員にご登録いただきますとお申し込みいただけます。

＊ファンクラブアプリ「秋山黄色の裏垢」ダウンロード＊

https://c-rayon.com/akiyamakiro/ ▼注意事項

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止。

※営利目的の転売禁止。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しは出来ません。

※出演者へのプレゼントやお花(ロビー花)のお預かりは辞退させて頂きます。

※入り待ち・出待ちはお控え下さい(会場・空港・駅・ホテル等)。

公演終了後、会場を出られた方は付近に溜まらずに解散をお願い致します。

出演者とお客様の安全を守るため、ご理解とご協力を承りますようお願い致します。

◾️「DO NOT DISTURB」

2026年3月4日0時配信開始

配信URL：https://erj.lnk.to/anc7Ud

◾️EP『Scissor Hands Up』

2026年2月25日（水）リリース

配信：https://erj.lnk.to/Ops0Cs ▼収録曲

1.ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐

2.Nemophila feat. yama

3.夜においていかれました feat. TOOBOE

4.黒になる feat. Neru

◾️5thアルバム『Magic if』

2026年3月11日（水）リリース

配信：https://erj.lnk.to/ByfitG ○初回生産限定盤（2CD＋Blu-ray）

アナログサイズジャケット仕様

品番：ESCL-6220〜6222 価格￥8,300（税込） ○通常盤（CD Only）

品番：ESCL-6223 価格：￥3,500（税込） ▼CD収録曲（初回 / 通常共通）

1.DO NOT DISTURB

2.Quest

3.INSOMNIA

4.マイペース・イズ・マイン

5.風鈴

6.ながれぼし

7.Wannabe

8.魔法のもしも ▼初回生産限定盤特典

DISC2 EP『Scissor Hands Up』

1.ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐

2.Nemophila feat. yama

3.夜においていかれました feat. TOOBOE

4.黒になる feat. Neru DISC3 Blu-ray：

秋山黄色 presents「BUG SESSION vol.2」at 東京キネマ倶楽部 2025.09.05 本編映像

Kiro Akiyama 5th Anniversary Document ▼購入者特典

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ Magic if sticker ver.1

HMV（HMV&BOOKS online含む / 一部店舗除く）・・・ Magic if sticker ver.2

秋山黄色応援店 ・・・ Magic if sticker ver.3

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ オリジナルアクリルキーホルダー

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ

Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

◾️＜秋山黄色 ONEMAN LIVE 「黄一色｣ IN TAIPEI＞ 日程：2026年4月11日（土）

会場：SUB LIVE（台北市南港區市民大道八段99號）

開場/開演：18:30/20:00

お問い合わせ：vagabond.fest.tw@gmail.com ▼券種/チケット料金

チケット種類｜

・VIP NT$2,749 ※SOLD OUT

・GA NT$1,750

・VIP 障がい者割引 NT$1,374

・GA 障がい者割引 NT$875

・当日 GA NT$2,000

※全席スタンディング、チケット番号順に入場

※VIPチケット：指定時間内のグッズ先行購入＆優先入場(チケット番号順)＋1元で特典券追加購入可能 ▼チケット情報

販売ページ：KKTIX

https://vagabondfest.kktix.cc/events/kiroakiyamaintaipei

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第販売終了となりますので、予めご了承ください。

※日本国内からもご購入可能です。