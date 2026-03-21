プロレスラー・飯伏幸太(43)が19日、自身のインスタグラムを更新し、購入した新車が納車されたことを報告した。



【写真】圧が強～い愛車をゲット！花束を手にうれしそうな飯伏

「やっと納車!!」とコメントし、新車の前で花束を手にポーズする画像を掲載。「MAYBACHとお花いただきました」と新車がメルセデス・ベンツの最高級ブランド「マイバッハ」であることを明かした。



“最高級”の威厳に「久々に圧に負けそうですがブラックゴールドとi8白で飯伏幸太の出来上がり。やる気アップ!」と気合を入れた。さらに「#新車納車 #かれこれ14台目 #久々に興奮 #MAYBACHGLS600 #飯伏プロレス研究所の夢」とハッシュタグを並べ、新車がSUVタイプのマイバッハGLS600であることも伝えた。



「早速MAXコーティング社募集。もうしてあるのですが早めにコーティングしなければ。」と新車への愛情もあふれていた。



メーカーの公式サイトによると、GLS600は定価3220万円以上。飯伏の新車は有償オプションである「オブシディアンブラック/MANUFAKTURカラハリゴールド」のツートンカラー。カラーリングのオプションだけでも280万円となっており、最低でも3500万円を超えるとみられる。



飯伏はDDTから新日本プロレスに参戦し、現在は米メジャー団体の1つ、AEWを主戦場としている。



（よろず～ニュース編集部）