トランプ米大統領がイランにホルムズ海峡通航再開圧力を加えるためにイランの原油輸出の核心拠点であるカーグ島を占領・封鎖する案を検討しているという報道があった。

米アクシオスは20日（現地時間）、情報筋4人を引用し「トランプ政権がイラン本土の海岸から約2キロ離れたカーグ島を軍事的に掌握したり海上封鎖したりすることを内部的に議論している」と伝えた。カーグ島はイランの原油輸出の90％を担う戦略的要衝地で、米国が掌握すればイランの原油輸出能力に打撃を与えることができる。

当局者筋はアクシオスに「彼（トランプ大統領）はホルムズ海峡の開放を望む」とし「このためにカーグ島を占領するべきならそうするはずで、海岸侵攻の敢行を決めればそれも実行に移すだろう」と話した。ただ、「まだ決定は下されていない」と付け加えた。別の情報筋は「空襲を通じてイランをさらに弱化させて島を占領した後、彼らを完全に制圧して交渉カードに活用するまで1カ月ほど必要だ」と伝えた。

米国は13日、カーグ島内の軍事目標物に対する大規模な空襲をした。これに関連し、ホルムズ海峡を事実上封鎖中のイランに圧力を加え、今後進行される可能性がある地上作戦に向けた事前準備の性格もあるという主張が提起された。アクシオスは沖縄駐留米海兵遠征隊と似た規模の部隊2個が追加で中東に移動していると伝えた。これに先立ち米国は沖縄に駐留していた第31海兵遠征部隊（MEU）の兵力約2500人を中東地域に移動配置中で、数日以内に到着すると予想される。

ただ、一部では米国がカーグ島を占領してもイランが交渉に応じるとは限らないという懐疑的な主張も出ている。マーク・モンゴメリー元米海軍少将はアクシオスに「米軍は不必要な危険に飛び込むより、追加で2週間ほど攻撃を加えた後、駆逐艦と航空機を海峡に派遣してタンカーを護衛する可能性が高い」と述べた。