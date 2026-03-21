女優橋本環奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。旅行をするときに事前にじっくり調べる派であることを明かした。

小学生だった11歳で映画で初共演してから16年来の友人の女優平祐奈（27）と番組企画で静岡熱海の日帰り旅を収録。旅の最後、橋本が大好きという海鮮丼を一緒に食べていたときに旅行の話題になり、平が「旅行くときにさ、事前に計画する人？」と尋ねた。橋本は「私、調べるのが大好きなの」と返答。平は「ちゃんとしてそうだね。しっかり、きっかり」と応じた。

橋本は「そうだね。で、電車の時間とかもそうだけど、バスの時間とか、どこにどんなお店があるか調べるのがすごい好きで、海外だけじゃなくて、日本で、じゃ、北海道旅行、行こうって友だちと行くとか、いっぱい調べて、この日のランチ、これだったらこういうのがあります、っていうのをパァ〜と表を送る、友だちに」と話した。平はあっけにとられた様子ながら「旅行会社の方のじゃん」と感心した。

橋本が「旅行会社、って言われてる。旅のしおりを作っちゃう」と認める、平は「橋本観光だ」とツッコミ気味にリアクション。橋本は「そう、橋本観光」と断言し、平は「いいねぇ〜、一番いいパターンじゃん」と納得した。橋本は「そうかな、でも調べるのは本当に好き」と話した。