老け見えしたくないなら絶対NG！40代がまずやめるべきアイメイク4選

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。老け見えしたくないからメイクをがんばっているのに、なぜか若々しい印象に見えない…。このお悩みをお持ちの方、実は多いんです。闇雲にがんばるのではなく、ポイントを押さえてメイクしてみましょう。そこで今回は、40代がまずやめるべきアイメイク4選をご紹介します。

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1．血色感のないアイシャドウ

40代になると、血行不良により、顔から血色感がなくなってくるので、メイクで血色を足すのが若見えのための大きなポイントになります。

大人世代は、万能で無難なブラウンカラーのアイシャドウに手が伸びがちですが、ブラウンの中でも、血色感のないブラウンを選んでしまうと、目周りに血色が足らず、老けて見えてしまいます。

血色カラーがセットされたブラウンパレットをチョイスしてみましょう。メイク方法を変えなくても、血色カラーが目元に来るだけで、だいぶ印象が変わります。

グレイッシュなブラウンが似合うとされるブルべさんですが、40代のくすみのある目元では、くすみを強調してしまい、老けて見えてしまう場合があるので、ベースにブルべさん向けの血色カラーをのせてからグレイッシュブラウンを使うと、老け見えを防ぎながら似合わせメイクをすることができますよ。

2．明るい涙袋

大人のメイクでも欠かせないパーツになった涙袋ですが、涙袋が流行し始めた当初のように、とにかく明るくてぷっくりした涙袋は、大人の質感には似合いません。

また、最近は暗めの涙袋メイクにシフトしてきているので、ちょっと前のメイク感も出て、余計に老け見えの原因となってしまいます。

ほんの少しだけくすみを感じる血色カラーをベースに使うのが大人の目元になじむのでオススメです。明るすぎても浮いて見えるし、くすみが強すぎると目元のくすみを強調してしまうので、自分の肌に合ったカラーを見極めて選びましょう。

3．ラメの使いすぎ

目元はキラキラさせた方が、明るく若々しい印象に見えるような気がして、ついラメをたっぷりのせてしまうという方も多いと思います。

でもこれ実は、まぶたのシワにラメが入り込んでシワを強調したり、清潔感のない印象に見えたりと、逆効果になってしまうんです。

上まぶたの中央、涙袋の中央、目頭など、ポイント使いがオススメです。広範囲に広げないように注意してくださいね。

4．ボリュームたっぷりまつげ

年齢を重ねると、まつげのボリュームが減ってくるので、ボリュームたっぷりのまつげに仕上げていませんか？

今のトレンドは、セパレートロングやナチュラルな束感まつげなので、ボリュームたっぷりのまつげは、時代遅れ感が出て老け見えにつながります。

ボリュームタイプのマスカラはロングタイプのマスカラと比べると、液の粘度が高く、ぼてっとついてダマになりやすく、40代の細くコシの足りないまつげに塗ると、液の重みにまつげが負けてしまい、上手く塗れないことが多いです。

ボリュームがほしい場合は、ロングタイプのマスカラを重ね塗りするようにしてみましょう。

今回の記事の使用アイテム

・ブルームクチュール アイズ ジュエルドブーケ 01／ジルスチュアート

・スティロ ユー ウォータープルーフ N943／シャネル

・ブラウンズ クリーミィペンシル BR303／ヴィセ

・オールデイロングアンドカールマスカラ／ミルクタッチ

いかがでしたか？40代がまずやめるべきアイメイク4選をご紹介しました。

今回ご紹介したポイントを変えるだけで、見た目印象が大きく変わるので、ぜひ参考にしてみてくださいね！