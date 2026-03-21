名もなき家事のプチストレスが減る！暮らしのプロがやってる「簡単なのに見逃しがちな工夫」3選

整理収納アドバイザーのhanaです。暮らしの中で「家事と呼ぶほどではないけれど、地味に面倒」と感じることはありませんか？特に忙しい時、「名もなき家事」が積み重なるとストレスになりがち。大切なのは、頑張ってこなすより、手間が増えにくい仕組みを作ること。今回は、筆者が実践している3つの工夫を紹介します。

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郵便受けにチラシお断りステッカーを貼る

郵便受けに入るチラシの処理は、見落とされがちですが名もなき家事。

毎回の作業は「持ち帰る」「必要なモノと分ける」「捨てる」だけですが、このちょっとした手間が、繰り返されることで地味なストレスに。しかも、チラシは玄関やテーブルに置きっぱなしになりやすく、散らかりの原因にもなりがちです。

そこでおすすめは、郵便受けに「チラシお断り」のステッカーを貼ること。

簡単なことですが、筆者宅ではこれが効果絶大！不要なチラシが入ることがほぼ0になり、捨てる手間も、仕分ける手間も大幅に減らせました。

名もなき家事の厄介なところは、大変な作業ではないのに、何度も発生すること。だからこそ、あとから片づけるのではなく、不要なモノを家に入れない仕組みを作ることが大切です。

小さなことのようですが、こうした積み重ねが、家の中の暮らしやすさやスッキリ感につながっていきます。

トイレットペーパーは長尺タイプを使う

トイレットペーパーの交換は、名もなき家事の代表格。

交換自体は数分もかからない作業でも、家族が使うたびに減っていき、なくなれば誰かが補充しなければならず…。ストックの管理や買い足しまで含めると、意外と手間がかかる立派な家事です。

そこで、そんなプチストレスを減らしたいなら、トイレットペーパーは長尺タイプを選ぶのがおすすめです。

通常のダブルが1ロール25メートルに対し、5倍巻きなら125mで、交換の回数を5回に1回に減らすことができます。

さらに、長尺タイプはストックの管理がしやすいこともメリット。省スペースなので、片づけが苦手な人でも在庫管理しやすくなります。

名もなき家事のストレスを減らすには、目の前の作業を頑張るより、手間が増えにくい仕組みを作ることが効果的。

トイレットペーパーの見直しは、その第一歩として取り入れやすい工夫です。

詰め替え不要の吊り下げポンプを使う

シャンプーやボディソープの詰め替えも、地味にめんどうな名もなき家事の1つ。

中身を入れ替えるだけに見えて、実際にはボトルを洗って乾かし、こぼさないように詰め替えて、元の場所に戻すまで、細かな工程があります。

このストレスを減らしたいときに便利なのが、詰め替え不要の吊り下げポンプ。

筆者が使用している「詰め替えそのままMINI」のようなアイテムを使えば、詰め替えパウチをそのまま吊り下げて使えるので、ボトルへの移し替えが不要になります。さらに、吊り下げて使うことでボトルの底がぬめることもなくなり、浴室掃除の負担も軽減。

忙しい人ほど、その都度頑張る方法よりも、そもそも面倒な作業が発生しにくい仕組みに変えることが大切です。

毎回きっちりこなそうとするのではなく、最初から手間がかからない方法を選ぶことで、暮らしの中のストレスは確実に減らせますよ。

名もなき家事は「仕組み作り」でラクになる！

今回は、名もなき家事のプチストレスを減らすための簡単な工夫を3つ紹介しました。

名もなき家事のストレスを減らすコツは、頑張ることよりも、そもそも手間が発生しにくい仕組みを作ること。そして、今回紹介した3つの工夫は、どれも簡単にできることばかりです。

毎日の中で感じる小さなストレスこそ、放っておくと心の余裕を奪われてしまいます。ぜひ、できそうなことから取り入れて、暮らしがラクで快適になるよう、少しずつ整えてみてくださいね。