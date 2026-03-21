さすがに可愛すぎるよ…映え100点満点♡即売切れちゃいそうな100均ケースキーホルダー

バッグにつける小物、どうせなら可愛く持ち歩きたいですよね。ダイソーのケース型のキーホルダーなら、見た目を楽しみながら小物を入れて持ち歩くことができます。中に入れたものを眺めながら、飾るように持ち歩けるのがポイントで、ケースに入れることでホコリ除けの効果も！推しグッズや小さなマスコットにぴったりです♪

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商品情報

商品名：ケースキーホルダー（フロート、茶、モカ、赤）

価格：￥220（税込）

カラー展開：茶、モカ、赤

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480993980

とろけるフロートみたい！見た目だけで気分が上がる！ダイソーの『ケースキーホルダー』

今回ご紹介するのは、ダイソーの『ケースキーホルダー』。推し活グッズ売り場で、思わず足を止めたアイテムです♪

一見すると小さな収納ケースのようですが、実はこれ、ボールチェーン付きのキーホルダーなんです！

価格は220円（税込）。カラー展開は茶、モカ、赤の3種類。今回見かけたのは、モカっぽい色味とチョコレートのような濃い茶色の2色でした。赤は店頭では見当たらず。

喫茶店で出てくるドリンクのような見た目で、アイスがとろっと溶けたフロート風デザイン。上にはさくらんぼのモチーフも付いていて、とにかく見た目が大優勝です♡

入れて飾ってそのまま持ち歩ける！お気に入りの小物のホコリ除けにも♪

前面はクリアになっていて、中に入れたものがそのまま見える作り。扉のように開閉できるので、出し入れもしやすいです。

ケース自体に厚みがあるため、立体的な小物も入ります。カプセルトイの景品や推しのマスコットなども入れやすいのが嬉しいポイント。

中身を見せながら飾れるので、ディスプレイにもぴったりです。筆者はお気に入りのマスコットのホコリ除け代わりに、そのままお家に飾っています。

もちろんキーホルダーとして持ち歩くことも。そのままでも目を引くビジュアルなので、バッグにつけるだけでアクセントになります。

今回は、ダイソーの『ケースキーホルダー（フロート、茶、モカ、赤）』をご紹介しました。見た目の完成度が高くて、映え感のあるデザインです。

これだけ可愛い見た目だとすぐに売り切れてしまいそう…。お店で見かけたら即確保推奨です！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。