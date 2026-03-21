日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（30）が20日、自身のインスタグラムを更新。今月いっぱいでの退社に伴いレギュラー出演する「沸騰ワード10」（金曜後7・56）を卒業したことを報告した。

この日放送を終え、「本日、沸騰ワード10を卒業しました」と番組卒業を報告。「入社3年目から6年間担当させていただき、バナナマンさん、出川哲朗さん、カズレーザーさんという尊敬する皆さんに囲まれ、バラエティーのいろはを一から学ばせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづった。

「ロケにもたくさん行かせていただきました。推しのたけのこ王とお会いできたツリーハウスロケ。ここではじめてDIY技術を一通り学びました。笑 たけのこ王はいつもお腹が捩れるくらい笑わせてくれて、みやぞんさんはずっと明るくて。本当はとっても優しい鬼嫁の作るこぶし三つ分のおにぎり、美味しかった」と記した。

「そして早朝集合〜夜までの毎度本気すぎる志麻さん古民家ロケ、一度つくと取れなくなる塗料、もげるかと思った肩、結構やっているはずなのになかなかうまく行かない釘打ち、でも謎に上手くできた隠し釘、ロケ終わりで、志麻さん家族、長谷川さん夫婦、チーム石井さん、まもじいなどなど、みんなで食べる志麻さんのお料理、帰りの温泉」と振り返った。

さらに「名字頂上決戦では、郄信先生に娘かなと思うくらい可愛がっていただきまして、とても嬉しかったのですが、ちょっと！本当に勝てない、いい加減にして！笑、2人で頑張った真夏の珍名舞浜街録、忘れられません。昔からお友達のしおりんとも一緒にできて嬉しかったし、秀島先生はおしゃれで優しくてとっても魅力的な方でした!!」とした。

「改めまして、これまで見てくださった皆さん、ありがとうございました」と視聴者に感謝。「また制作の皆さん、なかなかできない多くの貴重な経験をさせていただき、またスタジオでもロケでも、いつもお気遣いをいただきました。何より、真夏の暑い日も真冬の寒い日も一緒にロケをして、とてつもなく長い素材をそこから編集し...本当にお世話になりました。スタジオでVTRを見るのが毎回楽しみでした。（他にも、現場でやたらと手を洗う私にハンドクリームを貸してくださったおかげでずっともちもちハンドでしたし、ヘルメットを被るのが下手な私をいつもヘルプしてくれて笑、志麻さんのお料理をもりもり持ち帰らせてくださって嬉しかったです）」とつづった。

「電ノコ、丸ノコ、インパクト、土壁の下塗り、木の塗料付けなどなど、身につけたDIYスキルを今後も生かしていきたいと思います笑 沸騰ワード10を今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

岩田アナは慶大から2018年に日テレに入社。1年目から同局の人気番組「世界まる見え!テレビ特捜部」のMCを担当。「スッキリ」「Oha!4 NEWS LIVE」などを経て、現在は「シューイチ」「沸騰ワード10」などに出演。「シューイチ」も3月で卒業する。