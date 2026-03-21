フィギュアスケート界の“本田三姉妹”として知られ、プロフィギュアスケーターの本田真凜、女優・本田望結の妹でタレントの本田紗来（１８）がこのほど、高校を卒業した。卒業を機に、髪の毛を人生で初めて染めるなど、ますます大人っぽくなった姿が話題となっている。

明治大学付属八王子高校を卒業しており、今月３日から６日にかけて、卒業式の写真や動画をＳＮＳに投稿。「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁麻疹が出ちゃったのを覚えています」と明かした。卒業式には姉の望結も駆け付け、「退場のとき、両親とみゆの姿が見えた瞬間、涙が溢れました」とつづっていた。

グレーのブレザーの制服もよく似合っており、「ちょっとこれ同級生男子、全員紗来ちゃんに恋してるんじゃないの！？可愛い過ぎる！」「天使♥まじに可愛いのよ♥」「制服姿可愛すぎます」「ビックリ！こんなに大人になって…皆、美少女やん！」「すごくきれいなお姉さんに成長してる」「真凜かと。ますます３姉妹似てきましたね」など多くの声が寄せられている。