早くも熱気がすごい！BTS復帰ライブのリハーサル現場を通りかかった韓国女優の投稿が話題
ボーイズグループBTSの光化門（クァンファムン）公演を控え、現場の熱気が高まるなか、女優キム・ギュリがリハーサルの写真を公開した。
去る3月20日、キム・ギュリは自身のSNSに「西村（ソチョン）に用事があって出かけたついでに、ちょっとだけ#bts光化門コンサートのリハーサルを見てきた。ステージに立っている方たちはBTSではない。早くもたくさんの市民の方が見に来ている」という文章とともに写真を公開した。
続けて、「隣で一緒に見ていた子供が可愛すぎて、笑顔で帰ってきた^^セキュリティーの人数もものすごい。明日のコンサートが無事に成功することを祈っている。皆ワクワクしている」と付け加え、現場の雰囲気を伝えた。
また、キム・ギュリは「もともと外国の方もたくさん訪れる光化門だが、今日はとりわけ多いようだ。すごく誇らしい、BTS！」と、BTSに対する愛情をあらわにした。
あわせて公開された写真には、光化門一帯の公演準備現場とともに、マスクを着用して自撮りをしたキム・ギュリの姿が収められている。自然なすっぴんと明るい雰囲気が目を引く。
これを見たネットユーザーたちは、「現場の雰囲気がもう伝わってくる」「韓国人であることが誇らしい」「キム・ギュリも一緒にワクワクしたみたいだ」といった反応を見せた。
なお、BTSは3月21日に光化門広場でカムバック公演を開催する予定だ。
（記事提供＝OSEN）