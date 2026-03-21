藤井 風、米・マイアミでWBC現地観戦 侍ジャパンユニフォーム姿に「爽やかさと色気がすごい」「めっちゃ似合ってる」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】歌手の藤井 風が3月19日、自身のInstagramを更新。現地で「ワールド・ベースボール・クラシック」（以下WBC）を観戦した様子を公開した。
【写真】28歳紅白歌手「爽やかさと色気がすごい」ユニ姿でWBC現地降臨
3月18日にアメリカ・マイアミのローンデポ・パークにて「WBC」の決勝戦が開催されたことを受け、藤井は現地でのユニフォーム姿を公開。スタジアムの客席をバックに撮影しており、ユニフォームには「JAPAN」のロゴが入っている。
また、投稿では自身の楽曲「My Place」が「WBC」史上初の公式サウンドトラック「2026 World Baseball Classic」に収録されていることを伝えている。
ファンからは「めっちゃ似合ってる」「爽やかさと色気がすごい」「曲も最高です」「現地に行ったんだね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳紅白歌手「爽やかさと色気がすごい」ユニ姿でWBC現地降臨
◆藤井 風、WBC現地でユニフォーム姿披露
3月18日にアメリカ・マイアミのローンデポ・パークにて「WBC」の決勝戦が開催されたことを受け、藤井は現地でのユニフォーム姿を公開。スタジアムの客席をバックに撮影しており、ユニフォームには「JAPAN」のロゴが入っている。
◆藤井 風の投稿に反響
ファンからは「めっちゃ似合ってる」「爽やかさと色気がすごい」「曲も最高です」「現地に行ったんだね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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