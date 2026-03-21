◆米大リーグオープン戦 ドジャース４―３パドレス（２０日、米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン出場したオープン戦の本拠地・パドレス戦に先発し、５回６８球を投げ、３安打無失点、７奪三振の好投を見せた。。最速は９７・４マイル（約１５６・８キロ）。すでに２６日（同２７日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めることが発表されており、この日は開幕前最後の登板だった。

開幕戦へ弾みをつける内容を見せた右腕。初回に３者連続三振を奪うと、２回は１死二、三塁から２者連続三振。４、５回は２イニング連続で注文通りの併殺を奪った。山本は「いろいろ試したいことを試せましたし、立ち上がりもいい入りができましたし、全体的によかったなと思います」とうなずいた。

ロバーツ監督も「すべてがよかったよ。直球は力があって制球もよかった。カットボール、スライダー、カーブ、スプリットもすべてよかった。効率よく５回を投げていた」とたたえていた。

大谷は、２打席連続三振を喫するなど、３打数無安打で途中交代した。