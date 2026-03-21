「76」→「66」の鮮やかリカバリー 岩井明愛が31位タイに急浮上
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 2日目◇20日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞初日は3つのバーディーを奪いながらも、ボギーとダブルボギーが重なり「76」。4オーバーの121位タイと出遅れた岩井明愛だが、2日目は一転、初日から10打縮める「66」をマーク。この日のベストタイとなる好スコアで、一気に31位タイまで浮上した。
【写真】あどけなさ残る？ プロ合格直後のシブコ貴重カット
インコースから出ると、最初のロングをパーでしのぐも、11番、13番でボギーが先行。「途中で5オーバーぐらい行ったんですけど、逆に自分にプレッシャーなく、のびのびとできたかなと思います」と振り返る。この言葉通り、ここから流れが一変する。14番で1つ取り返すと、16番から圧巻の5連続バーディー。さらに6番、8番でもスコアを伸ばし、終わってみれば8バーディ・2ボギー。「最後まで諦めずにやって良かったなと思います」と、初日の遅れをしっかりと取り返した。「自分としては快進撃というか、ほんとに1打1打が大事になってくる1日だった。ベストなショットを打っていたなと思います」と振り返る。この日のプレーには「ちょっと自信になりましたね」とうなずく。「攻め方によって全然（スコアは）出るなっていうのはあります」と手応えも十分。「明日もプレーできるので、1つでも順位上げれるように」。週末へ向けて、流れは確実に上向いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第2ラウンドの結果
渋野日向子は1W＆ウェッジを変更して米本土戦へ「自信持っていけるクラブ」
3週ぶり出場の西郷真央が上位発進 “とにかく心がけた”フェアウェイキープ
渋野日向子の超最新スイングを解説 浅い前傾でミス減少
国内女子ツアー 初日の結果
インコースから出ると、最初のロングをパーでしのぐも、11番、13番でボギーが先行。「途中で5オーバーぐらい行ったんですけど、逆に自分にプレッシャーなく、のびのびとできたかなと思います」と振り返る。この言葉通り、ここから流れが一変する。14番で1つ取り返すと、16番から圧巻の5連続バーディー。さらに6番、8番でもスコアを伸ばし、終わってみれば8バーディ・2ボギー。「最後まで諦めずにやって良かったなと思います」と、初日の遅れをしっかりと取り返した。「自分としては快進撃というか、ほんとに1打1打が大事になってくる1日だった。ベストなショットを打っていたなと思います」と振り返る。この日のプレーには「ちょっと自信になりましたね」とうなずく。「攻め方によって全然（スコアは）出るなっていうのはあります」と手応えも十分。「明日もプレーできるので、1つでも順位上げれるように」。週末へ向けて、流れは確実に上向いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米女子ツアー 第2ラウンドの結果
渋野日向子は1W＆ウェッジを変更して米本土戦へ「自信持っていけるクラブ」
3週ぶり出場の西郷真央が上位発進 “とにかく心がけた”フェアウェイキープ
渋野日向子の超最新スイングを解説 浅い前傾でミス減少
国内女子ツアー 初日の結果