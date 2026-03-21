『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベント“Colorful”が2026年7月26日に開催決定！10周年記念SONG-BOXも発売！
2016年1月にTVアニメ1期が放送され、アニメ放送10周年を迎えた『この素晴らしい世界に祝福を！』。放送10周年を記念したスペシャルイベントが2026年7月26日（日）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されることが発表されていたが、この度イベントタイトルなどの詳細やビジュアルが公開された。
イベントタイトルは【『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベント“Colorful”】。
福島潤（カズマ役）、雨宮天（アクア役）、高橋李依（めぐみん役）、茅野愛衣（ダクネス役）らお馴染みのパーティーメンバーをはじめ作品を彩ってきた豪華キャスト陣と、歴代の主題歌を担当してきたMachico・ハンバート ハンバートが出演し、ここでしか見られないトークステージやライブなど、10周年を“彩る”内容が予定されている 。
チケットのプレイガイド先行も開始されたので、是非チケットをゲットしてイベントに参加しよう。
更に、アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』10周年記念SONG-BOXも3月18日（水）に発売されたばかり。
初CD化の音源も含めた全94曲が収録されているとのことなので、合わせてチェックして欲しい。
●イベント情報
『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベント“Colorful”
2026年7月26日（日）
会場：パシフィコ横浜 国立大ホール
開場/開演：
【昼の部】開場13:00 開演14:00
【夜の部】開場17:00 開演18:00
出演者：
【昼の部】福島潤（カズマ役）、雨宮天（アクア役）、高橋李依（めぐみん役）、
茅野愛衣（ダクネス役）、原紗友里（ルナ役）、稲田徹（荒くれ者役）、諏訪彩花（クリス役）、豊崎愛生（ゆんゆん役）、西田雅一（バニル役）、Machico、ハンバート ハンバート、
百花繚乱（MC）[以上予定]
【夜の部】福島潤（カズマ役）、雨宮天（アクア役）、高橋李依（めぐみん役）、
茅野愛衣（ダクネス役）、原紗友里（ルナ役）、稲田徹（荒くれ者役）、諏訪彩花（クリス役）、豊崎愛生（ゆんゆん役）、高尾奏音（アイリス役）、Machico、ハンバート ハンバート、
百花繚乱（MC）[以上予定]
料金：
グッズ付き指定席：12,000円（税込）
指定席：10,000円（税込）
※グッズ内容は昼公演と夜公演で異なります。
昼公演：スペシャルサコッシュ／夜公演：スペシャルキーホルダー
※未就学児入場不可
※お一人様1公演につき2枚まで
＜プレイガイド先行＞
受付期間：2026/3/19（木）18:00 〜 4/1（水）23:59
e+（イープラス）
https://eplus.jp/konosuba10th/
イベント詳細ページ
https://konosuba.com/10th_anniv/event/
●リリース情報
アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』10周年記念SONG-BOX
発売中
品番：COCX-42660〜4
価格：￥11,000（税込）
配信リンクはこちら
https://konosuba.lnk.to/SONGBOX
購入はこちら
https://konosuba.lnk.to/10th_SONG-BOX
商品ページ
https://columbia.jp/prod-info/COCX-42660-4/
©暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会
関連リンク
アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』公式サイト
https://konosuba.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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