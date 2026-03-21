『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベント“Colorful”が2026年7月26日に開催決定！10周年記念SONG-BOXも発売！

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2016年1月にTVアニメ1期が放送され、アニメ放送10周年を迎えた『この素晴らしい世界に祝福を！』。放送10周年を記念したスペシャルイベントが2026年7月26日（日）にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されることが発表されていたが、この度イベントタイトルなどの詳細やビジュアルが公開された。

イベントタイトルは【『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベント“Colorful”】。

福島潤（カズマ役）、雨宮天（アクア役）、高橋李依（めぐみん役）、茅野愛衣（ダクネス役）らお馴染みのパーティーメンバーをはじめ作品を彩ってきた豪華キャスト陣と、歴代の主題歌を担当してきたMachico・ハンバート ハンバートが出演し、ここでしか見られないトークステージやライブなど、10周年を“彩る”内容が予定されている 。

チケットのプレイガイド先行も開始されたので、是非チケットをゲットしてイベントに参加しよう。

更に、アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』10周年記念SONG-BOXも3月18日（水）に発売されたばかり。

初CD化の音源も含めた全94曲が収録されているとのことなので、合わせてチェックして欲しい。

●イベント情報

『この素晴らしい世界に祝福を！』アニメ10周年記念イベント“Colorful”

2026年7月26日（日）

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

開場/開演：

【昼の部】開場13:00 開演14:00

【夜の部】開場17:00 開演18:00

出演者：

【昼の部】福島潤（カズマ役）、雨宮天（アクア役）、高橋李依（めぐみん役）、

茅野愛衣（ダクネス役）、原紗友里（ルナ役）、稲田徹（荒くれ者役）、諏訪彩花（クリス役）、豊崎愛生（ゆんゆん役）、西田雅一（バニル役）、Machico、ハンバート ハンバート、

百花繚乱（MC）[以上予定]

【夜の部】福島潤（カズマ役）、雨宮天（アクア役）、高橋李依（めぐみん役）、

茅野愛衣（ダクネス役）、原紗友里（ルナ役）、稲田徹（荒くれ者役）、諏訪彩花（クリス役）、豊崎愛生（ゆんゆん役）、高尾奏音（アイリス役）、Machico、ハンバート ハンバート、

百花繚乱（MC）[以上予定]

料金：

グッズ付き指定席：12,000円（税込）

指定席：10,000円（税込）

※グッズ内容は昼公演と夜公演で異なります。

昼公演：スペシャルサコッシュ／夜公演：スペシャルキーホルダー

※未就学児入場不可

※お一人様1公演につき2枚まで

＜プレイガイド先行＞

受付期間：2026/3/19（木）18:00 〜 4/1（水）23:59

e+（イープラス）

https://eplus.jp/konosuba10th/

イベント詳細ページ

https://konosuba.com/10th_anniv/event/

●リリース情報

アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』10周年記念SONG-BOX

発売中



品番：COCX-42660〜4

価格：￥11,000（税込）

配信リンクはこちら

https://konosuba.lnk.to/SONGBOX

購入はこちら

https://konosuba.lnk.to/10th_SONG-BOX

商品ページ

https://columbia.jp/prod-info/COCX-42660-4/

©暁なつめ・三嶋くろね／KADOKAWA／このすば4製作委員会

関連リンク

アニメ『この素晴らしい世界に祝福を!』公式サイト

https://konosuba.com/