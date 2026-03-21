◆センバツ第３日 ▽１回戦 花咲徳栄３―２東洋大姫路（２１日・甲子園）

２００３年センバツ準々決勝で延長１５回引き分け再試合の熱戦を演じた東洋大姫路・花咲徳栄の２３年ぶりの再戦が実現。東洋大姫路の一塁側アルプス席で当時「９番・捕手」で出場していた菰方崇博さん（４０）が母校に声援を送った。

現在は神戸龍谷高体育教師の菰方さんは、当時エースのグエン・トラン・フォク・アンさんとバッテリーを組んでいた。甲子園を訪れるのは、当時の監督の藤田明彦さんが勇退した２００４年センバツ以来。対戦が決まり「懐かしいなと思いまして。思い出の相手（との対戦）なので見せてもらおうと思いまして」とアルプス席へ足を向けた。

今回、再戦が決まり２３年前の伝説の一戦が脚光を浴びた。「思い出の試合ですから。知ってもらってうれしいですね」と菰方さん。当時の試合で今でもはっきりと覚えている場面がある。再試合の延長１０回無死満塁から暴投でサヨナラ勝ちした瞬間だ。「最後のサヨナラパスボールは頭の中に（映像が）残っていますね」。打席は７番打者。９番だった菰方さんはベンチで準備をしていた。「終わった瞬間はホッとしましたね。試合はしんどかったですね、でもアドレナリンが出ていたので、（終わった瞬間は）しんどさがなかったですけど」と当時を回想した。

２３年前は延長１５回でアンが１９１球を投げ“完投”。再試合では先発・高橋の９２球、救援したアンの４３球と２日で３２６球を受けた菰方さん。思い出は色あせないし、後輩のおかげで当時を思い出した。「（後輩にも）記憶に残る試合をしてほしい」。惜敗したが健闘した後輩たちに惜しみない拍手を送っていた。