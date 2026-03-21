ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの村上信五が２１日、大阪・東大阪市で行われた近畿大学の卒業式に登場し、卒業生を前にゲストスピーチを行った。

村上が東大阪キャンパスの約６０００人の卒業生の前に登場すると、割れんばかりの歓声と拍手で迎えられた。人との関わり方について述べ、「あいさつをしてコミュニケーションが取れていれば、大体のことはやってＯＫじゃないかな」と笑顔。人生の先輩として先に社会に出ているからこそ言えることとして「普通って、そんなに悪くない。どうしても社会は若者に個性を求めてきますからね。芸能界なんて個性の集まりですよ。何かオリジナリティーがないとダメ。それを無理やり作るために頑張るという頑張り方は、僕はあんまりやらなくていいと思っているんです」ときっぱり言い切った。

また、芸能界で３０年のキャリアを積んできたことを振り返り「人にめちゃくちゃ恵まれた。回りがすごい人ばかりに恵まれた」と感謝した。最後に「プライドはない方がいろんなことを吸収できて、成長につながっていく。社会ってそんなに悪くないぞ」と激励した。

同大学では２０１４年から著名人を招へい。過去にノーベル賞を受賞した山中伸弥氏、お笑い芸人で芥川賞作家のピース・又吉直樹、故・安倍晋三元首相、サッカー元日本代表の本田圭佑氏、ＥＸＩＬＥ・ＨＩＲＯらが卒業生を激励している。