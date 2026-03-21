◆センバツ第３日 ▽１回戦 花咲徳栄３―２東洋大姫路（２１日・甲子園）

昨秋近畿８強の東洋大姫路（兵庫）と、関東準Ｖの花咲徳栄（埼玉）が１回戦で激突。花咲徳栄が、同点の８回１死満塁の好機で、“奇策”を成功させて２点を勝ち越し、春１６年ぶりの白星をつかんだ。

花咲徳栄は１点を追う８回に同点に追いつき、なお１死満塁の好機で２番・鈴木琢磨が打席に。左腕・下山大翔に対し、フルカウントからの６球目に全走者がスタートを切った。空振りすれば走者もアウトになる状況だったが、鈴木は外角の直球を捉えて遊撃へのゴロを放って三塁走者が生還。さらに遊撃手から一塁への送球間に二塁走者も生還し、２点を勝ち越して逃げ切った。

岩井隆監督（５６）は、同点の１死満塁の場面で二塁走者に代走を送った。「代走なのでスペシャリスト」と信頼して送り出したのは更科遥陽。積極的な走塁を武器とする“いだてん”が貴重な３点目を生み出した。

ＤＨ（指名打者）制導入に伴い、代走要員を２人ベンチ入りさせたことが奏功。指揮官は「ＤＨの代走をいつも準備しているんですけど、そこはＤＨの恩恵だと思います。（更科は）守備がいいので、（９回の）レフトフライも『行ったかな？』という打球を普通に追いつく。１点を取って、一つのアウトを取る、甲子園の難しさをよく分かっていますから、そういう面では彼は一つのラッキーボーイかな」とたたえた。