東日本大震災から15年の節目を迎え、天皇皇后両陛下は愛子さまを伴って被災３県を訪問されます。これまでも“震災の傷”に思いを寄せ、被災者に寄り添われてきた両陛下。被災地に心を寄せ続ける思いは愛子さまにも引き継がれています。

■東日本大震災15年の節目 両陛下と愛子さまが被災３県へ

――天皇皇后両陛下が被災地を訪問された場面ですね。

東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県岩沼市です。両陛下は2011年６月４日、この宮城県から現地のお見舞いを始められました。

「ここで42人が亡くなりました」。お二人は当時の井口経明市長から説明を聞くと、予定になかった黙礼を希望し、深々と頭を下げられました。

私も現地で取材していましたが、家々は津波で流され、電柱は折れ曲がり、惨状に言葉がありませんでした。

――本当に痛ましい光景です。３月11日、東日本大震災から１５年の節目を迎えました。両陛下は近く被災３県を訪問されますね。

はい。復興状況の視察を主な目的とした訪問ですが、愛子さまを伴ってというところに、特別な思いを感じます。大震災の日もご一家は御所でそろって黙とうされたそうです。

まず、３月25日に岩手県を訪ね、大槌町の「鎮魂の森」で花を手向け、大船渡市で震災の被災者や去年の山火事の被災者らに会われます。翌26日は宮城県の南三陸町を訪問し、石巻市などを視察されます。

４月６日は福島県双葉町の「東日本大震災・原子力災害伝承館」を訪ね、７日は富岡町や大熊町などを視察、被災者に会われる予定です。



■癒えない“震災の傷”――「雅子と共に、被災地に心を寄せていきたい」と会見で陛下

陛下は、誕生日の記者会見で次のように話されました。

天皇陛下）

「今年は、東日本大震災から15年、熊本地震から10年の節目の年になります。震災が各地に甚大な被害を及ぼしたことは、今思い出しても胸が痛みます。親しい方が亡くなられたり、生活環境が一変してしまったりした方々のことを思うと、震災の傷はいまだ癒えていないと感じます。これからも、雅子と共に、被災地に心を寄せていきたいと思っています」

「震災の傷」に思いを馳せ、これからも皇后さまと共に「被災地に心を寄せていきたい」と話されたのが印象に残りました。

――「傷がいまだ癒えていない」というお言葉に、陛下の震災に対する重い実感が伺えます。

陛下は、震災の翌年、フランスで行われた「世界水フォーラム」で、ビデオメッセージの形で世界に発信されています。

天皇陛下のビデオメッセージ）

「飛行機が降下を開始するにつれて目の前に拡がる光景に私は思わず息をのみました。沖の防波堤は壊れ、海岸部の松並木はことごとく倒され、街や家があったと思われるところは更地になっていたのです」

陛下は、発生頻度が低い巨大災害を論じる際は、長い歴史の中から同種の災害を拾い出して調べることが重要だとも警鐘を鳴らされました。お見舞いの時の知見が、ライフワークの「水問題」にも生かされたわけです。震災の１年後、地震の被害に遭った国からの発信ですから聞く人に響いたと思います。

■靴のまま正座 、涙ぐんで肩をさすり……献身的に寄り添われたお見舞い

思い出すのは、震災の１か月後、福島県などから避難してきた被災者を東京の避難所に見舞われた時のことです。

滞在は40分の予定が倍近い１時間10分。お二人は土足の床に靴やブーツのまま正座し、被災者の話をじっと聞かれていました。「こちらは畳なのに、床に正座されて……」と、両陛下に接した人が申し訳なさそうに話したのを覚えています。私も靴のまま正座してみましたが、痛くて続きませんでした。あの時、お二人の真剣で献身的な姿勢を感じました。

――革靴やブーツで長い時間座っていらっしゃったんですね。お二人の真摯に寄り添われる姿勢に胸を打たれます。

震災から４か月後、福島県でのシーンも忘れられません。７月26日、お二人は郡山市の避難所を訪ね、休憩を削って１時間以上、被災者に会われました。

家族を亡くした女性の話を聞く雅子さまは、心を揺さぶられたのか女性の腕を何度もさすり、途中から涙ぐまれていました。この後に寄られた仮設住宅では、お二人に拍手が送られる場面もあり、郡山の人たちの希望、喜び、感謝を感じました。

■愛子さまの強い思い――「国民と苦楽を共に」は「被災地に心を寄せること」

――今回は愛子さまも行かれるのですね。

愛子さまにとっては、初めての東日本大震災の被災地です。思い出すのは、成年にあたっての記者会見です。

愛子さま）

「『国民と苦楽を共にする』ということの一つには、『被災地に心を寄せ続ける』ということであるように思われます。被災された方々の心の傷が癒えるのは容易なことではないと思いますし、また、時間を要するものであると想像されます。そういった苦難の道を歩まれている方々に思いを寄せ続けるということも、大切にしていくことができればと思っております」

「国民と苦楽を共にする」というのは、皇室が大切にしている“こころ”ですが、その一つを「被災地に心を寄せ続けること」と明言されたところに、愛子さまの思いを感じました。

愛子さまは日本赤十字社でボランティアに関わる仕事をされていますが、きっかけは、東日本大震災の復興支援にボランティアとして加わった友人の話に関心を持ったことだったといいます。それだけに、災害に見舞われた人たちに寄せる強い思いを感じます。

去年、能登半島地震の被災地を初めて一人で見舞われた時も、真摯な接し方が心に残りました。

――被災地に心を寄せ続けるというお言葉がとても印象的でした。愛子さまの同世代として私も社会の出来事にどう向き合っていくかを改めて考えさせられました。

■難しい“心の復興” 「震災の傷」に寄り添われる旅へ

両陛下は天皇皇后になっても災害の被災地を訪問されてきました。能登半島地震の被災地でも、静かに被災者の話を聞き、優しく声をかけられる姿は変わりませんでした。

15年前、両陛下が最初に入られた宮城県岩沼市の当時の井口市長に、先日、電話で話を聞きました。「あの時、岩沼に来て励ましていただき、希望が持て、復興に邁進できました。本当にありがたかったです。15年がたちましたが、『心の復興』は難しいです。皆さん一生続くのではないかと感じています」と話していました。

“心の復興”が指摘されるなか、去年の戦後80年の「慰霊の旅」に続く、ご一家３人での岩手、宮城、福島３県の訪問です。陛下が言われる「震災の傷」に寄り添われる旅になると思います。

――震災の傷は簡単には癒えないと改めて感じました。時間がかかるものだからこそ、これからも一人ひとりが関心を持ち、思いを向け続けることが大切だと思いました。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。