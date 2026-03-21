日本代表ロコ・ソラーレ 地元カナダに敗れ３位で準々決勝へ 藤沢悔やむ「石の選択ミス」直４強入りの２位通過逃す 準々決勝は苦手トルコ戦も「チャンス巡ってくる」
「カーリング・世界選手権」（２０日、カルガリー）
１次リーグ最終戦が行われ、すでに決勝トーナメント進出を決めている日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに５−６で敗れ３敗目。通算９勝３敗の３位で通過となり、準々決勝に進んだ。準々決勝は１次リーグ６位のトルコと対戦する。トルコとは１次リーグで敗れている。
第２エンドに１点スチールを許し、後手に回る展開。第３エンドは複数点の好機だったが、カナダのエイナーソンの好ショットもあって１点にとどまった。
その後ブランクエンドが続いた後、第６エンドに２点を許し突き放されたが、第７エンドに２点を奪い返して食い下がった。
しかし、第８エンドに再びカナダに２点を許すと、第９エンドは１点を取らされる形となり、そのまま押し切られた。
勝てばダイレクトに４強入りとなる２位通過だったが、惜しくも届かなかった。
試合後、スキップの藤沢五月は「今の試合は前半、石の選択ミスしてしまって、どショートしてしまったり、石の癖に気づけず。石を変えて後半持ち直して耐えていたんですけど、ちょっと耐えきれず」と振り返り、直近で苦戦が続くトルコ戦に向けて「トルコとはここ数回やって勝てていない。どういうふうに戦うかを散々見せつけられて、私たちがそれをできなかった。しっかり相手のやりづらい作戦をとれば、チャンスは巡ってくる。そこに集中したい。次頑張ります！」と、見据えた。