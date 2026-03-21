「カーリング・世界選手権」（２０日、カルガリー）

１次リーグ最終戦が行われ、すでに決勝トーナメント進出を決めている日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに５−６で敗れ３敗目。通算９勝３敗の３位で通過となり、準々決勝に進んだ。準々決勝は１次リーグ６位のトルコと対戦する。トルコとは１次リーグで敗れている。

第２エンドに１点スチールを許し、後手に回る展開。第３エンドは複数点の好機だったが、カナダのエイナーソンの好ショットもあって１点にとどまった。

その後ブランクエンドが続いた後、第６エンドに２点を許し突き放されたが、第７エンドに２点を奪い返して食い下がった。

しかし、第８エンドに再びカナダに２点を許すと、第９エンドは１点を取らされる形となり、そのまま押し切られた。

勝てばダイレクトに４強入りとなる２位通過だったが、惜しくも届かなかった。

試合後、スキップの藤沢五月は「今の試合は前半、石の選択ミスしてしまって、どショートしてしまったり、石の癖に気づけず。石を変えて後半持ち直して耐えていたんですけど、ちょっと耐えきれず」と振り返り、直近で苦戦が続くトルコ戦に向けて「トルコとはここ数回やって勝てていない。どういうふうに戦うかを散々見せつけられて、私たちがそれをできなかった。しっかり相手のやりづらい作戦をとれば、チャンスは巡ってくる。そこに集中したい。次頑張ります！」と、見据えた。