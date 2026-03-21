女優平祐奈（27）が21日、フジテレビ系「土曜はナニする!?」（土曜午前8時30分）にVTR出演。複数のドラマを掛け持ちになった時でも演じ分けられると明かした。

フジテレビの月9ドラマ「ヤンドク!」主役の橋本環奈（27）と、ドラマを撮了した“ごほうび旅行”の設定で静岡・熱海を巡った。平と橋本は、ともに11歳のときに映画「奇跡」（2011年公開）で初共演して以来16年来の友人。終盤で海鮮料理を食べながら、ドラマで役に入っていくことについて話題にした。

平は「環奈ちゃんってさ、役入ってて、終わった後は抜け殻期間とかある？」と女優業への入れ込み度合いについて聞いた。橋本は「えー？」と考えていた。平が「すぐスイッチオフに戻れる？」と立て続けに質問。橋本は「いや、難しい。一定期間欲しいかも」と切り替えの難しさを言葉にした。

平は「あっ、やっぱりそうなんだ」と同意すると、橋本は「まだ、全然抜けてない」と「ヤンドク！」モードのままであると告白。「入るよりも抜く方が難しい。すぐ次の作品っていうのは、私は絶対だめ…どう？」と話し、平に同じ質問をした。

平は「他の作品と同時進行で撮ってたりとかあるから、最近。そうなってくると…」と紹介。橋本は「同時って難しくない？」と尋ねたが、平は「ヤンキーやりがら引きこもりをやってた」と2つの役柄を同時に演じていたことを告白した。

橋本は「やば。すごすぎ。どう？ よくできたね。掛け持ちってしんどくない」とその際の演じ分けについて質問。平は淡々と「ひきずることもなかった」と話すと、橋本は「それ、スゴいわ」と仰天し、感心した。