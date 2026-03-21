【フレッシュネスバーガー】「20％オフクーポン」をアプリで配信中。人気のハンバーガーやキッズセットが対象。《4月5日まで》
ハンバーガーチェーンのフレッシュネスバーガーは、2026年3月21日から4月5日まで、フレッシュネス公式アプリ会員限定のクーポン企画「Spring Coupon Fair」を開催しています。
ランチやカフェタイムにうれしいクーポン
フレッシュネスバーガーの人気No.1の「クラシックチーズバーガー」や、外ふわ＆中しっとりの「作りたてスコーンサンド」、おまけ付きのキッズセットなど、ランチやカフェタイムにピッタリのセットメニューが、20％オフのリーズナブルな価格で楽しめます。
クーポンの配布は公式アプリ会員限定です。
クーポンの内容は以下の通りです。
＜ハンバーガーのプレミアムセットが20％オフ＞
対象ハンバーガーはクラシックチーズバーガー・塩レモンチキンバーガー・テリヤキバーガーの3種類です。
サイドメニューは、北海道産フライドポテト・れんこんフライ・コールスローサラダから選択できます。
ドリンクは、フレッシュレモネード・自家製ジンジャーエール・カフェラテ・カプチーノなどから選択できます（ドリンクの種類は店舗によって異なります）。
・クラシックチーズバーガー
・塩レモンチキンバーガー
・テリヤキバーガー
＜作りたてスコーンサンドのティーセットが20％オフ＞
「作りたてスコーンサンド こしあんバター」と、期間限定の「作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ」が対象。
ドリンクはオーガニックティー・ローズヒップティー・カモミールティー・ドリップコーヒーから選択できます。
・作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ
・作りたてスコーンサンド こしあんバター
＜キッズセットが20％オフ＞
キッズハンバーガーセット・キッズチーズバーガーセット・キッズテリヤキバーガーセット・キッズ国産チキンナゲットセットの4種類が対象です。
キッズセットは一部店舗では取り扱いがありません。
球場店舗、空港店舗、アウトレット店舗、動物園店舗では、「Spring Coupon Fair」のクーポンを利用できません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部