【フレッシュネスバーガー】「20％オフクーポン」をアプリで配信中。人気のハンバーガーやキッズセットが対象。《4月5日まで》

ハンバーガーチェーンのフレッシュネスバーガーは、2026年3月21日から4月5日まで、フレッシュネス公式アプリ会員限定のクーポン企画「Spring Coupon Fair」を開催しています。

ランチやカフェタイムにうれしいクーポン

フレッシュネスバーガーの人気No.1の「クラシックチーズバーガー」や、外ふわ＆中しっとりの「作りたてスコーンサンド」、おまけ付きのキッズセットなど、ランチやカフェタイムにピッタリのセットメニューが、20％オフのリーズナブルな価格で楽しめます。

クーポンの配布は公式アプリ会員限定です。

クーポンの内容は以下の通りです。

＜ハンバーガーのプレミアムセットが20％オフ＞

対象ハンバーガーはクラシックチーズバーガー・塩レモンチキンバーガー・テリヤキバーガーの3種類です。

サイドメニューは、北海道産フライドポテト・れんこんフライ・コールスローサラダから選択できます。

ドリンクは、フレッシュレモネード・自家製ジンジャーエール・カフェラテ・カプチーノなどから選択できます（ドリンクの種類は店舗によって異なります）。

・クラシックチーズバーガー

・塩レモンチキンバーガー

・テリヤキバーガー

＜作りたてスコーンサンドのティーセットが20％オフ＞

「作りたてスコーンサンド こしあんバター」と、期間限定の「作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ」が対象。

ドリンクはオーガニックティー・ローズヒップティー・カモミールティー・ドリップコーヒーから選択できます。

・作りたてスコーンサンド 紅甘夏＆クリームチーズ

・作りたてスコーンサンド こしあんバター

＜キッズセットが20％オフ＞

キッズハンバーガーセット・キッズチーズバーガーセット・キッズテリヤキバーガーセット・キッズ国産チキンナゲットセットの4種類が対象です。

キッズセットは一部店舗では取り扱いがありません。

球場店舗、空港店舗、アウトレット店舗、動物園店舗では、「Spring Coupon Fair」のクーポンを利用できません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部