食パンで手軽にお店の味を再現！「お月見サンドバーガー」


【画像を見る】再現テク＆味の決め手は「オーロラソース」

バーガーショップの“お月見”気分を、おうちで楽しんでみませんか？バンズがなくても、食パンでしっかり再現できるのがうれしいポイント。味の決め手になるひと工夫もぜひチェックしてみてくださいね！

教えてくれたのは▷ほりえさちこさん

料理家。手軽で再現性の高い料理を各メディアで発信中。「ふわしゅわ生ドーナッツ」は、材料や配合を変え、試作を重ねて完成した一品。

■お月見サンドバーガー

バンズがなくても食パンであの味を再現！

お月見サンドバーガー


【材料・2人分】

ベーコン…2枚

合いびき肉…200g

卵…2個

食パン（8枚切り）… 4枚

■ A

　玉ねぎのすりおろし…1/4個分

　パン粉…大さじ2

　塩…小さじ1/4弱

　こしょう、あればナツメグ…各少々

■ B＜混ぜる＞

　マヨネーズ…大さじ2

　トマトケチャップ…大さじ1

　砂糖、中濃ソース…各小さじ1/2

バター

【作り方】

1．ベーコンは長さを半分に切り、フライパンに入れて中火にかける。ベーコンの脂が出てきたら、あいているところに卵を割り入れ、ベーコンは両面をこんがりと焼き、卵は好みのかたさに焼いて取り出す。

2．ボウルにひき肉、Aを入れて練り混ぜ、2等分して1cm厚さの円形に整える。フライパン を中火にかけて並べ、約2分焼いて上下を返す。 途中、フライ返しで軽く押しつけながら約3分焼いて火を通す。

3．食パンはオーブントースターで軽く焼き、片面にバターを薄くぬる。1 枚に2、卵、ベ ーコンの各半量を順にのせ、Bの半量をかけてもう1枚の食パンではさむ。同様にもう1つ作って半分に切る。

（1人分695kcal／塩分3.3g）

＜これでお店風！再現テク＞

甘めのオーロラソースが味の決め手！

お店風！再現テク▶甘めのオーロラソースが味の決め手！


＊　＊　＊

味の決め手となるオーロラソースは、自宅にある調味料で手軽に作れるのが魅力。食パンで作れる気軽さもうれしいですよね◎ 週末のランチや子どものおやつなど、ぜひ試してみてください。

レシピ考案／ほりえさちこ　撮影／鈴木泰介　スタイリング／河野亜紀　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき

文＝畠山麻美