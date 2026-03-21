食パンで“外食風”を再現！甘めソースが決め手の「お月見サンドバーガー」
【画像を見る】再現テク＆味の決め手は「オーロラソース」
バーガーショップの“お月見”気分を、おうちで楽しんでみませんか？バンズがなくても、食パンでしっかり再現できるのがうれしいポイント。味の決め手になるひと工夫もぜひチェックしてみてくださいね！
教えてくれたのは▷ほりえさちこさん
料理家。手軽で再現性の高い料理を各メディアで発信中。「ふわしゅわ生ドーナッツ」は、材料や配合を変え、試作を重ねて完成した一品。
バンズがなくても食パンであの味を再現！
【材料・2人分】
ベーコン…2枚
合いびき肉…200g
卵…2個
食パン（8枚切り）… 4枚
■ A
玉ねぎのすりおろし…1/4個分
パン粉…大さじ2
塩…小さじ1/4弱
こしょう、あればナツメグ…各少々
■ B＜混ぜる＞
マヨネーズ…大さじ2
トマトケチャップ…大さじ1
砂糖、中濃ソース…各小さじ1/2
バター
【作り方】
1．ベーコンは長さを半分に切り、フライパンに入れて中火にかける。ベーコンの脂が出てきたら、あいているところに卵を割り入れ、ベーコンは両面をこんがりと焼き、卵は好みのかたさに焼いて取り出す。
2．ボウルにひき肉、Aを入れて練り混ぜ、2等分して1cm厚さの円形に整える。フライパン を中火にかけて並べ、約2分焼いて上下を返す。 途中、フライ返しで軽く押しつけながら約3分焼いて火を通す。
3．食パンはオーブントースターで軽く焼き、片面にバターを薄くぬる。1 枚に2、卵、ベ ーコンの各半量を順にのせ、Bの半量をかけてもう1枚の食パンではさむ。同様にもう1つ作って半分に切る。
（1人分695kcal／塩分3.3g）
＜これでお店風！再現テク＞
甘めのオーロラソースが味の決め手！
＊ ＊ ＊
味の決め手となるオーロラソースは、自宅にある調味料で手軽に作れるのが魅力。食パンで作れる気軽さもうれしいですよね◎ 週末のランチや子どものおやつなど、ぜひ試してみてください。
レシピ考案／ほりえさちこ 撮影／鈴木泰介 スタイリング／河野亜紀 栄養計算／スタジオ食 編集協力／渡辺ゆき
文＝畠山麻美