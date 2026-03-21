東京では桜の開花宣言もありましたが、皆さんのお住まいの地域ではいかがですか？

早咲きの桜や、他のお花も咲き誇る季節となりました！

そんな週末に「望月理恵のエンタメ☆カフェ」も春の特別営業です♪

3月21日（土）夜８時からはスペシャル番組を放送！！

【望月理恵のエンタメ☆カフェ 春のエンタメ満開スペシャル！】

この春、そしてさらにその先まで！今年注目のエンタメをピックアップ！

お二人のゲストをコンシェルジュとしてお迎えしてお送りします。

アニメ、そして声優オタクとして知られる日本テレビの伊藤遼アナウンサーがアニメ・コンシェルジュに！

この春、日本テレビでスタートする注目のアニメ『転生したらスライムだった件』第４期、さらに、話題のSF冒険漫画がテレビアニメ化！『スノウボールアース』の魅力に一足先に迫ります！

後半は、アートディレクターのナカムラクニオさんをアートコンシェルジュとしてお迎えして、今年注目の展覧会『マリー・アントワネット・スタイル』と『ルーヴル美術館展 ルネサンス』の見どころを大予想！

お花見のお供にラジオでお楽しみください♪

ポッドキャストでも後日配信予定です。