俳優の川粼麻世さんが自身のブログを更新。還暦を過ぎた友人2人と寿司屋を訪れ、偶然居合わせた客とも意気投合した賑やかな夜の様子を報告しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】「全員還暦越え」の寿司屋で大盛り上がり 正体に気づかぬ客から「なんでそんなにギラギラしてるの？」



川粼さんは「全員還暦越えで盛り上がった寿司屋」と題してブログを投稿。共に極真空手を楽しんでいるという60代の友人2人と並んだ画像を添えて、「2人共 還暦を超えて 極真空手をやっている」と紹介。左の男性は「空手のシニアクラスで優勝した試合で 粉砕骨折して手術をしてワイヤーを入れ包帯を巻いている」とのこと。真ん中の66歳の男性も稽古で目の上を縫う怪我を負っており、「それでも空手を頑張る 60歳越え」と、過酷な稽古に励むストイックな友人の姿に、川粼さんも大いに刺激を受けた様子。



さらに店内の他のお客さんも加わり、最終的に店に残ったのは60代ばかり。大将も含め「全員オヤジ話」で盛り上がったといいます。





そんな中、そこで初めて出会った男性から「なんで我々3人が若々しくギラギラしてるの？」と尋ねられ、10分ほど会話が弾んだ後に「もしかして川粼麻世さん？」とようやく気づかれ、「今気づいたの？」と、大爆笑となったエピソードを明かしました。





最後は「オヤジ達の憩いの場になってましたが とても美味しく アラカルトで11貫も食べてしまいました」と綴り、還暦男だけの夜を満喫したようです。



【担当：芸能情報ステーション】