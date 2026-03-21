女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日から最終週（第25週）に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第25週（3月23日〜3月27日）は「ウラメシ、ケド、スバラシ。」。

雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）の2人で書き上げた「KWAIDAN（怪談）」が本になり、アメリカから届く。幸せいっぱいの家族たちだが、その数日後、ヘブンの体調が急変してしまう。その折、イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）が来日。ヘブンが「KWAIDAN」を書いたきっかけを知り、トキに“あること”を頼む。

史実としては、小泉八雲は1904年（明治37年）4月に「怪談」を出版。その年の9月に54歳で天に召されている。