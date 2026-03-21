「こういうの欲しかった」「美シルエット！」【しまむら】40・50代が穿きたい「スウェットパンツ」

楽ちんコーデの定番とも言えるスウェットパンツ。着こなし方次第では部屋着っぽく見えてしまうこともあり、避けている大人女性も多いかもしれません。そこで今回は、きれいめに穿ける【しまむら】のスウェットパンツをご紹介。フレアやカーブなどトレンド感のあるシルエットで、こなれ見えが狙えそう。おしゃれさんも絶賛するアイテムなので、ぜひ売り切れ前にゲットして。

シンプルコーデでもサマになるフレアパンツ

【しまむら】「TT*SAOウラケフレアP」\1,639（税込）

裾にかけて広がるフレアシルエットのスウェットパンツ。縦ラインを強調するセンターシーム入りのデザインで、スタイルアップが期待できます。シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えて、デイリーカジュアルの即戦力になりそう。Tシャツと合わせてラフに仕上げたり、かっちりとしたシャツできれいめに引き寄せるのもおすすめ。しまむら好きのインフルエンサー@marino12131さんは「こういうの欲しかった」と、大満足のようです。

体型カバーが狙えるカーブパンツ

【しまむら】「ウラキモウカーブパンツ」\1,639（税込）

ゆったりとカーブしたシルエットで、こなれ感のあるコーデに導いてくれるスウェットパンツ。@marino12131さんによると「美シルエット」とのことで、カジュアルながらきれいめに穿けそうです。裏起毛素材で、寒さが残る今の時期も穿きやすいのが嬉しいポイント。同色のスウェットシャツと合わせてセットアップ風に着たり、明るいカラートップスで春らしいコーデに仕上げるのも◎

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※こちらの記事では@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M