aoen新曲「Youth」、アニメ『BEYBLADE X 真・未来編』新EDに決定 渾身の“王道青春アンセム”「僕たちらしい1曲」
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）の新曲「Youth」が、4月スタートのアニメ『BEYBLADE X （ベイブレードエックス）真・未来編』の新エンディングテーマに決定した。
【ライブ写真】「BLUE DIARY」を歌い上げたaoen
aoenは、14日に日産スタジアムで開催された「明治安田J1百年構想リーグ『横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉』」のキックオフ前に登場し、新曲「Youth」を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露。どのような取り組みが展開されるのかファンを中心に期待が高まっていた。同楽曲は、4月17日午後7時から『BEYBLADE X』公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」にて配信スタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに決定した。
同楽曲は、aoenががむしゃらに頑張るすべての人へ贈る渾身の“王道青春アンセム”。何度転んでも手を取り合って踏み出す一歩を全肯定する楽曲となっている。アニメ『BEYBLADE X 真・未来編』のエンディングテーマに相応しく、聴くだけで前を向ける上昇ナンバーだ。
「Youth」は後日、各音楽配信サービスを通じて音源が配信される予定。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループとして2025年6月にデビュー。自身初となる47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜』の開催が控えている。
【コメント】
僕たちaoenが、大人気のアニメシリーズ『BEYBLADE X』のエンディングテーマを務めさせていただくことを聞いたときはとてもうれしかったです。新曲「Youth」は、仲間と手を取り合って一歩を踏み出す勇気を全肯定する、僕たちらしい1曲に仕上がりました。アニメが描く熱い友情と青春に、僕たちの楽曲が並走して、作品をより一層熱く盛り上げられるよう、最高の熱量で届けたいです！
【ライブ写真】「BLUE DIARY」を歌い上げたaoen
aoenは、14日に日産スタジアムで開催された「明治安田J1百年構想リーグ『横浜F・マリノス対ジェフユナイテッド千葉』」のキックオフ前に登場し、新曲「Youth」を『BEYBLADE X』との取り組みの一環としてサプライズ披露。どのような取り組みが展開されるのかファンを中心に期待が高まっていた。同楽曲は、4月17日午後7時から『BEYBLADE X』公式YouTubeチャンネル「ベイチューブ」にて配信スタートするアニメ『BEYBLADE X 真・未来編』の新エンディングテーマに決定した。
「Youth」は後日、各音楽配信サービスを通じて音源が配信される予定。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7名で構成される新世代J-POPボーイズグループとして2025年6月にデビュー。自身初となる47都道府県ツアー『aoen LIVE TOUR 2026 〜青のはじまり 47+1〜』の開催が控えている。
【コメント】
僕たちaoenが、大人気のアニメシリーズ『BEYBLADE X』のエンディングテーマを務めさせていただくことを聞いたときはとてもうれしかったです。新曲「Youth」は、仲間と手を取り合って一歩を踏み出す勇気を全肯定する、僕たちらしい1曲に仕上がりました。アニメが描く熱い友情と青春に、僕たちの楽曲が並走して、作品をより一層熱く盛り上げられるよう、最高の熱量で届けたいです！