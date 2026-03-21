Netflix週間視聴ランキング（映画）：『ウォー・マシーン』が首位、『超かぐや姫！』は興収10億円突破【3/9/26 - 3/15/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（3月9日〜15日）を発表。日本における映画ランキングは、先週2位に初登場したNetflix映画『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』が1位に浮上した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
同作は、米陸軍レンジャー部隊が異世界から現れた巨大な殺りくマシーンに立ち向かうSFミリタリー・アクション。グローバルTOP10（英語部門）でも87の国と地域で1位を獲得するなど、世界的なヒットを記録している。
2位には、配信発のアニメ映画『超かぐや姫！』がランクイン。2月20日から開始した劇場公開でも好調な成績を見せている。わずか19館での公開ながら週末動員ランキング5位にランクインしたことを受け、「一週間限定上映」を撤廃。3月13日からは100館以上に拡大し、全国上映がスタートすると、公開4週目となる3月13日〜15日の週末には動員14万4281人、興行収入2億8706万4500円を記録（興行通信社調べ）。春休み興行が本格化する中、ランキングは前週10位から5位へと大きく順位を上げ、累計興行収入も10億円を突破した。Netflixで先行配信された作品としては異例の興行成績となっている。
さらに、3月20日〜22日の三連休には特別上映企画「#三連休は超かぐや姫」を全国の上映館（一部を除く）で敢行。きのう20日にはスマートフォンの一部使用が許可され、鑑賞しながらSNS投稿ができる全国一斉ポスト上映が開催された。Netflix配信からも同時参加が可能で、配信サービスと劇場を横断した新たな試みも。
続く21日、22日には発声可能上映を全国規模で実施。ライブシーンやアクションシーンなど観客が声援を送れる場面が多く、すでに実施された劇場では「初めてでも楽しめた」「会場の一体感が最高だった」といった声が上がっている。
また、Netflixが独占ライブ配信した「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の開幕に合わせて発表した新規加入者の視聴作品ランキング（集計期間：2月19日〜3月9日）でも、『超かぐや姫！』は映画部門1位を獲得。配信・劇場の双方で存在感を示している。同ランキングで2位にランクインしたNetflix映画『新幹線大爆破』（2025年）が、今週の5位に入った。
さらに日本時間16日に発表された「第98回アカデミー賞」で長編アニメーション賞と主題歌賞を受賞した『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が10位に再ランクインし、授賞式直前の注目度の高さがうかがえる。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（3月9日〜3月15日）
1：ウォー・マシーン: 未知なる侵略者（2）
2：超かぐや姫！（8）
3：アンダーニンジャ（3）
4：映画ドラえもん のび太の絵世界物語（4）
5：新幹線大爆破（12）
6：朽ちないサクラ（2）
7：This is I（4）
8：カラダ探し THE LAST NIGHT（2）
9：教場 Reunion（10）
10：KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ（30）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
同作は、米陸軍レンジャー部隊が異世界から現れた巨大な殺りくマシーンに立ち向かうSFミリタリー・アクション。グローバルTOP10（英語部門）でも87の国と地域で1位を獲得するなど、世界的なヒットを記録している。
さらに、3月20日〜22日の三連休には特別上映企画「#三連休は超かぐや姫」を全国の上映館（一部を除く）で敢行。きのう20日にはスマートフォンの一部使用が許可され、鑑賞しながらSNS投稿ができる全国一斉ポスト上映が開催された。Netflix配信からも同時参加が可能で、配信サービスと劇場を横断した新たな試みも。
続く21日、22日には発声可能上映を全国規模で実施。ライブシーンやアクションシーンなど観客が声援を送れる場面が多く、すでに実施された劇場では「初めてでも楽しめた」「会場の一体感が最高だった」といった声が上がっている。
また、Netflixが独占ライブ配信した「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の開幕に合わせて発表した新規加入者の視聴作品ランキング（集計期間：2月19日〜3月9日）でも、『超かぐや姫！』は映画部門1位を獲得。配信・劇場の双方で存在感を示している。同ランキングで2位にランクインしたNetflix映画『新幹線大爆破』（2025年）が、今週の5位に入った。
さらに日本時間16日に発表された「第98回アカデミー賞」で長編アニメーション賞と主題歌賞を受賞した『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』が10位に再ランクインし、授賞式直前の注目度の高さがうかがえる。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（3月9日〜3月15日）
1：ウォー・マシーン: 未知なる侵略者（2）
2：超かぐや姫！（8）
3：アンダーニンジャ（3）
4：映画ドラえもん のび太の絵世界物語（4）
5：新幹線大爆破（12）
6：朽ちないサクラ（2）
7：This is I（4）
8：カラダ探し THE LAST NIGHT（2）
9：教場 Reunion（10）
10：KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ（30）