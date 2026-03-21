「しかし阪神は次から次へ出てくるな！」ファン注目の22歳若虎は開幕1軍入りを果たせるか　俊足の外野手「将来の1番打者に成長してほしい」「超実戦向きの選手」

岡城が開幕1軍切符をつかむか、注目されている（C）産経新聞社

リーグ連覇を狙う阪神が27日の開幕に向け着々とチーム整備を進めている。

WBCでも活躍した左右の大砲、佐藤輝明、森下翔太に加え、オープン戦で気を吐いているのは中川勇斗にもある。

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昨年プロ初本塁打を放った若虎はオープン戦打率.333（20日現在）と結果を残し、開幕左翼の座をうかがうとされる。



またルーキーの中にもイキのいい選手が開幕1軍に向け、猛アピールしている。

ドラフト3位ルーキーの岡城快生（筑波大）は3月18日のロッテ戦でも途中出場から二塁打を放ち、5試合連続安打を記録。シュアな打撃、俊足も話題を呼んでいる。

ルーキーではドラ1の立石正広もファームの試合で満塁弾を放つなど、打撃の良さが光る。