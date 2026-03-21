「しかし阪神は次から次へ出てくるな！」ファン注目の22歳若虎は開幕1軍入りを果たせるか 俊足の外野手「将来の1番打者に成長してほしい」「超実戦向きの選手」
岡城が開幕1軍切符をつかむか、注目されている（C）産経新聞社
リーグ連覇を狙う阪神が27日の開幕に向け着々とチーム整備を進めている。
WBCでも活躍した左右の大砲、佐藤輝明、森下翔太に加え、オープン戦で気を吐いているのは中川勇斗にもある。
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昨年プロ初本塁打を放った若虎はオープン戦打率.333（20日現在）と結果を残し、開幕左翼の座をうかがうとされる。
またルーキーの中にもイキのいい選手が開幕1軍に向け、猛アピールしている。
ドラフト3位ルーキーの岡城快生（筑波大）は3月18日のロッテ戦でも途中出場から二塁打を放ち、5試合連続安打を記録。シュアな打撃、俊足も話題を呼んでいる。
ルーキーではドラ1の立石正広もファームの試合で満塁弾を放つなど、打撃の良さが光る。
中川も高卒5年目シーズンと阪神では若い力が伸びてきているとあってファンの間からも「しかし阪神は次から次へいい選手が出てくるな！」といった声や、岡城に関しては「将来の1番打者に成長してほしい」「内角さばきの巧みさ」「超実戦向きの選手」と続々と期待の声が上がっている。
2リーグ制以降初となるリーグ連覇を狙うシーズン。他球団も「打倒・阪神」で向かってくるのは間違いない。就任2シーズン目となる藤川球児監督はどのようなタクトで選手を動かしていくのか、開幕から話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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