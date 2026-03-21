◆オープン戦 西武―ＤｅＮＡ（２１日・ベルーナＤ）

西武の２５年ドラフト５位・横田蒼和（そうわ）内野手＝山村学園＝、同育成１位・新井唯斗内野手＝八王子学園八王子＝が２１日、１軍に合流した。

横田は埼玉・東松山市出身の“埼玉っ子”。合流が告げられた際は「正直言われたときはビックリして、ほんとに信じられなかった」と率直な胸の内を明かした。

試合前練習をＷＢＣに正遊撃手として出場した源田壮亮内野手らとともに行い、「ハンドリングの動きの柔らかさがすごい違うなと思ったので、そこを持ち帰れるようにやりたい」と目を輝かせた若獅子。この日の試合は家族も観戦に訪れる予定で、「出させてもらったらしっかり自分のアピールポイントであるバッティングでアピール出来るように。もし打席が回ってきたら初球からしっかり振っていきたい」と力を込めた。

一方の新井も、「昨日コーチ室に呼ばれて『１軍で』と言われて冗談だと思った」と初々しい反応を見せた。源田、滝沢らとの守備練習には「いや、やばいっす」と思わずひと言。「うまい人の後ろで学びたい。今日も守備練習で源田さんとか夏央さんとかの守備を見て、いいところをもらって帰れるように練習したい」と全吸収の姿勢で臨む。

また、プロ４年目を迎えた野田海人捕手もこの日１軍に合流した。