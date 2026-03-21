「全ての喫煙者へ」コットン・きょんが”呼び掛け” ネット共感「ほんとそれな」「これを見る度ムカつく」「本当に毎回思ってます！」
お笑いコンビ・コットンのきょん（38）が20日、自身のXを更新。「全ての喫煙者へ」と呼び掛けた内容に反響が集まっている。
【写真】「これを灰皿に捨てるのはやめない???」喫煙者へ呼び掛けたコットン・きょん
投稿では「これを灰皿に捨てるのはやめない???」とコメントし、1枚の写真をアップ。灰皿の上にタバコの空箱が捨ててある。
これに対し、ネット上では「ほんとそれな〜」「これを見る度ムカつく」「本当に毎回思ってます！」「吸殻入れはゴミ箱じゃ無いんですよね」「だから喫煙所も無くなるんすよね」「灰を灰皿に入れないやつもいるんですね……」など、共感の声が多く寄せられている。
【写真】「これを灰皿に捨てるのはやめない???」喫煙者へ呼び掛けたコットン・きょん
投稿では「これを灰皿に捨てるのはやめない???」とコメントし、1枚の写真をアップ。灰皿の上にタバコの空箱が捨ててある。
これに対し、ネット上では「ほんとそれな〜」「これを見る度ムカつく」「本当に毎回思ってます！」「吸殻入れはゴミ箱じゃ無いんですよね」「だから喫煙所も無くなるんすよね」「灰を灰皿に入れないやつもいるんですね……」など、共感の声が多く寄せられている。