◇世界カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

カーリング女子日本代表(ロコ・ソラーレ)が20日、予選リーグ最終戦となるカナダに5-6で敗戦。通算9勝3敗の3位で決勝トーナメントに進みます。

予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。

日本はすでに前日までに上位6位以内が確定。この日は現地午後2時からのアメリカ戦に8-1で快勝。5連勝を飾り、午後7時からはともに9勝2敗で並ぶカナダと勝った方が単独2位となる一戦に臨みました。

日本は、高いショット成功率をみせるカナダになかなか優位な展開をつくれず。それでも1-2の第5エンド、相手のストーンがサークル内に集まる中、スキップの藤澤五月選手が2連続ダブルテークアウトをみせるなど、相手に複数得点を与えず、接戦で試合が進みます。

すると後半はスコアが動く展開。第6エンドは、後攻のカナダがラストストーンでトリプルテークアウトをみせて、サークル内の日本のストーンを一掃。日本は1-4と離されますが、直後の第7エンドでは、優位に進めて2点の複数得点を奪取します。

すると第8エンドは、カナダに2点を奪われ、再び3点差へ。後攻で迎えた第9エンドは、相手のストーンがナンバー3まである中、なんとか1点をもぎとり、2点差とします。必死に食らいつく日本は、第10エンドで1点のスチールにとどまり、5-6で敗戦となりました。

これで日本は、予選リーグ通算9勝3敗の3位通過が決定。準決勝をかけたプレーオフでは予選6位のチームと戦います。

また首位通過のスイスは、初戦で日本に黒星を喫して以降、怒とうの11連勝フィニッシュ。最終戦で日本を破った2位カナダとともに、4強入りが決まっています。

▽日本の日程結果＜予選リーグ＞14日 第1戦 ○ 6-3 スイス15日 第2戦 ○ 9-5 韓国15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー16日 第4戦 ● 4-9 トルコ17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド18日 第7戦 ○ 8-6 イタリア18日 第8戦 ○ 8-2 スウェーデン19日 第9戦 ○ 8-3 デンマーク19日 第10戦 ○ 8-7 中国20日 第11戦 ○ 8-1 アメリカ20日 第12戦 ● 5-6 カナダ