◆センバツ第３日 ▽１回戦 花咲徳栄３―２東洋大姫路（２１日・甲子園）

昨秋近畿８強の東洋大姫路（兵庫）と、関東準Ｖの花咲徳栄（埼玉）が１回戦で激突。花咲徳栄が、同点の８回１死満塁の好機で、“奇策”を成功させて２点を勝ち越し、春１６年ぶりの白星をつかんだ。

花咲徳栄は１点を追う８回に同点に追いつき、なお１死満塁の好機で２番・鈴木琢磨が打席に。左腕・下山大翔に対し、フルカウントからの６球目に全走者がスタートを切った。空振りすれば走者もアウトになる状況だったが、鈴木は外角の直球を捉えて遊撃へのゴロを放って三塁走者が生還。さらに遊撃手から一塁への送球間に二塁走者も生還し、２点を勝ち越して逃げ切った。

岩井隆監督（５６）は、１死満塁フルカウントからのエンドランは練習試合等で行ってきた作戦だと説明。「最初の頃は三振したらどうしようとか、度胸よくできなかったんですけど、よく甲子園の場面で全員がいいスタートを切ってくれた。ストライクゾーンにくれば（打者の）鈴木は低く打てる。自分のところの選手を信じた結果だと思います」とうなずいた。

同点の１死満塁の場面で指揮官は、二塁走者に代走を送った。指揮官が「代走なのでスペシャリスト」と信頼して送り出したのは更科遥陽。積極的な走塁を武器とするいだてんが貴重な３点目を生み出し、「何の不思議のない、いつも通りの戦い。ただ二塁から突っ込んでくるのは好走塁」とたたえた。