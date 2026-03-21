タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１０時２５分）が２１日、放送された。

この日は「なにわ男子」の道枝駿佑がゲスト出演。藤本が「メンバー間で家を行き来したりするんですか？」とグループ仲を尋ねると、道枝は「行き来するメンバーもいます」と良好な関係を伝えた。

すると藤本は「私なんて『モーニング娘。』の時、メンバーがどこに住んでるかも知らなかった」と発言。当時は「家に迎えに回るんじゃなくて、車２台くらいで近い方に行って運ばれるというスタイルだったから、おウチがどこか知らない」と明かした。

これに夫の庄司は「初めてミキティとドライブした時に『家まで送るよ』って言っても家の近くまでしか送らせてもらえなかった。家から信号３つ手前で『あ、ここでいいです』って言われて…おしゃべりなタクシー運転手みたいになってた」と回顧。藤本は「だってまだ付き合ってなかったじゃない」と大笑いだった。