高速道路で「ETCゲート」が開かず急停止！ “料金”は払っているはずなのに、なぜこんなことが起きるのでしょうか？

ETCカードの不備や挿入ミスによるトラブル

ETCゲートが開かない原因として最も多いのが、ETCカードに関するトラブルです。カードが正しく挿入されていない場合や、向きが間違っている場合、車載器がカードを認識できず通信が行われません。

また、有効期限切れや利用停止状態のカードも同様にエラーの原因となります。さらに、カードのICチップ部分に汚れや傷があると読み取り精度が低下し、正常に処理されないこともあります。出発前にカードの状態と挿入状況を確認することが重要です。



通信エラーやシステム上の問題

ETCは無線通信を利用して料金処理を行う仕組みのため、通信状態によっては正常に動作しないことがあります。例えば、悪天候や交通量の多い時間帯では通信が不安定になり、一時的に認識できないケースがあります。

また、料金所側のシステムトラブルやメンテナンスの影響で処理が遅れる場合もあります。こうした場合は利用者側に問題がないことも多く、係員の指示に従って対応することが求められます。



車載器の不具合や未セットアップの影響

ETC車載器そのものの問題も、ゲートが開かない原因の一つです。特に中古車の場合、前の所有者の情報が残っていると正常に利用できないことがあります。このため「再セットアップ」と呼ばれる手続きが必要になります。

また、長年使用している車載器は経年劣化によって通信性能が低下することもあります。電源接続やアンテナの不具合も含め、定期的な点検を行うことでトラブルを防ぐことができます。



万が一ゲートが開かない場合の正しい対応

実際にゲートが開かなかった場合は、無理に進もうとせずその場で停止することが最も重要です。多くの料金所にはインターホンが設置されており、係員が状況を確認して適切に対応してくれます。

また、後続車との接触を防ぐためにもハザードランプを点灯させるなど、安全確保を優先する行動が求められます。焦って行動すると事故につながる恐れがあるため、落ち着いた対応が必要です。



トラブルを防ぐための日常的なチェックポイント

ETCトラブルを未然に防ぐには、日頃からの確認が欠かせません。カードの有効期限や利用状況を定期的にチェックし、車載器の音声案内やランプ表示にも注意を払いましょう。

また、高速道路を利用する前にカードを再挿入して認識を確認するだけでも安心感が高まります。こうした習慣を持つことで、突然のトラブルを大幅に減らすことができます。



事前確認と冷静な対応が安全につながる

ETCゲートが開かない原因は、カードの不備や通信エラー、車載器の問題などさまざまです。しかし多くの場合、事前の確認によって防ぐことが可能です。

出発前のチェックを習慣化し、万が一トラブルが発生しても落ち着いて対応することが重要です。安全運転を心がけることで、安心して高速道路を利用できる環境を整えることができます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー