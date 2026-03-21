【創彩フェス 5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料

美少女プラモデル「創彩少女庭園」の発売5周年を記念して開催される「創彩フェス 5th」ではいくつもの新作が発表された。「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」と「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】 ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン」もそのなかの1つ。発売日・価格は未定だが、3月24日に受注開始、詳細が明かされるという。

「創彩少女庭園」は「桃桜高校」、「聖アイリス女学園高等部」、「令法高等学校」という3つの高校が設定され、それぞれの制服を着た女の子が初期に立体化された。そこから1年生、2年生、3年生とキャラクターが増え、さらに彼女たちがまとう衣装のバリエーションも増えていった。「早乙女 瑠衣」は桃桜高校2年生、華やかな見た目と振る舞いで男女問わず人気のある王子様女子。水泳部に所属し、スポーツが得意な一方で、映画のキスシーンも苦手なほどウブなところもある。今回はそんな彼女にぴったりな競泳水着をまとった姿だ。

「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」はスポーツが得意な女の子ならではのかわいらしさとセクシーさが魅力

競泳水着は体の線がはっきり出る衣装。開発者はセクシーさもあるがかわいらしさも感じさせる造形を目指したという。おなかのおへその形がはっきり出るセクシーな表現は「創彩少女庭園」の女の子をデザインする森倉円氏もこだわったところとのこと。セクシーさだけでなく、スポーツの得意な瑠衣らしい引き締まったスリムなボディラインの中に、丸みを帯びた少女らしさを感じさせるシルエットにかわいらしさがある。

本商品で目を惹くのはやはり水着の"質感"である。公開されたのは彩色見本で、クリアが吹かれた水着はテカテカと光を放っている。実際の商品ではこの水着の質感を成型で表現し、塗装しなくても競泳水着ならではの光沢を感じさせる表現を目指したいと開発者は語った。成型でつやを出すため、通常以上に金型を磨く処理を加えることで、つるりとした光沢を放つ質感を実現するとのことだ。

展示されている彩色見本では、クリアで仕上げられたつやつやの光沢を放つ水着となっているが、商品では金型を磨き上げることで成型でのつや感にこだわるという

健康的なボディラインも大きな魅力

さらに本商品の工夫ポイントが「肘」にある。服を着ていないむき出しの腕だが、2重関節になっている。これまでの「創彩少女庭園」での水着姿の商品では細さと見た目を重視し、一軸の関節を採用していたが、「早乙女 瑠衣」では細さと見た目を追求しながら2重関節を取り入れた。これにより肘を深く曲げられるようになった。肘を深く曲げ、頬に手のひらが届く、このポーズのかわいらしさをなんとしても表現したかったと開発者は語った。実際、会場での瑠衣は肘を深く曲げたポーズで展示されている。

また、今回の造形では表現しなかったが、「体育座り」用のパーツも盛り込まれている。体育座りを実現するには、足の付け値が大きく体側に上げられ、腰からお尻のラインも立ち姿とは違うものとなる。「創彩少女庭園」シリーズの商品では腰部分のパーツを交換することで体育座りが可能となっている。「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】」でも同様のギミックを搭載する。

むき出しの腕での肘の二重関節は、深く曲げることで生まれる表情を追求した設計

多彩な表情パーツも付属

そして「早乙女 瑠衣【桃桜高校・競泳水着】 ドリーミングスタイル ホワイトドルフィン(以下、ホワイトドルフィン)」である。「ドリーミングスタイル」は、いわゆる「カラーバリエーション」だ。今回の「ホワイトドルフィン」の通常版との大きな違いは、「白い水着」と「金髪の髪の毛」に加え、「肌の色」に注目して欲しいという。こちらは色白の人の肌をイメージした成型色になっているのだ。

コトブキヤのフォーマットでは通常版が「カラーA」、「ホワイトドルフィン」が「カラーC」を使っているとのこと。カラーAは「FAガール」などに使われることが多く、カラーCは「メガロマリア」シリーズに使われることが多い成型色だ。そしてこの色白の肌を表現するカラーCが森倉円氏の女の子のイラストに近い肌感を持っている。

「ホワイトドルフィン」はカラーバリエーション商品。金髪で大きくイメージが変わる

最大の注目ポイントは"肌の色"。彼女たちをデザインする森倉円氏のイラストでの肌の色に近い質感になっているという

実は「創彩少女庭園」の初期の商品はコトブキヤの他の商品とのミキシングを考えカラーAでスタートしているのだが、「ホワイトドルフィン」では元のイラストに近いカラーCを採用しているのが注目ポイント。現在、このカラーCで肌を表現するラインナップを拡充しているという。ちなみに「カラーB」はピンクがかった肌色の成型色を採用している。「創彩少女庭園」シリーズでは採用していない成型色だという。

「創彩少女庭園」に限らず、美少女プラモデルは"未塗装"で組み立てる人が多い。その傾向がどうしてなのか、今回開発者に尋ねてみたのだが、特にコトブキヤの美少女プラモデルは顔が彩色されているため、塗装をすると顔の肌まで全部塗装しないと統一感が出なくなってしまうため、そうなると元の味が失われてしまうからではないか、とのことだ。

「塗装しなくても箱に書かれたイラストのようなかわいらしさが表現できる」というのは美少女プラモデルのハードルを下げ、ユーザーの満足感を上げていると思う。未塗装でもかわいらしく仕上がる工夫は今後も充実して欲しい。

イラストに近い肌色の成型色は、ミキシングでも活用できそうだ

(C) KOTOBUKIYA