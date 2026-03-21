【創彩フェス 5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料

女子高生をテーマに様々なキャラクターをプラモデルで表現する「創彩少女庭園」において、「薬師寺 久遠」はちょっと特別感のあるキャラクターだ。彼女は"天才女優少女"であり、様々な役を演じている。会場では彼女が演じるキャラクターをモチーフとする「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」、「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】 ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」の2つが発表、彩色見本が展示されていた。

篝火 真里亞は作中世界の人気ヒーロー番組「無限邂逅メガロマリア」の主人公。黒いセーラー服に身を包み、日本刀を武器に戦う。赤い瞳「ルビーアイ」を持ち、右目から炎を出し「プリンシパル」という"アナザー"を呼び出すことができる。

【篝火 真里亞ダメージVer.】

篝火 真里亞は「創彩少女庭園」の3年生の女の子・薬師寺 久遠が演じるキャラクター。シリーズの中でもちょっと特殊な商品だ

【無限邂逅メガロマリア】

「無限邂逅メガロマリア」は「創彩少女庭園」の世界で人気ヒーロー番組という設定。篝火 真里亞はコトブキヤのプラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」でも立体化している。真里亞は主人公なのだ

篝火 真里亞は、コトブキヤのプラモデルシリーズ「無限邂逅メガロマリア」でも商品を展開しているシリーズを繋ぐキャラクターだ。ちなみに「創彩少女庭園」では「メガロマリア」はかなりの人気で、特に「小石川 エマ」は大ファンだという。

「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」は、発売中の「薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】」のアナザーバージョンとなる。戦闘時にダメージを受け、傷ついた衣装で戦う激しい戦いをイメージさせる姿だ。

「薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】」は「創彩少女庭園」でヒット作となり、ファンの幅を広げた商品だという。かわいらしい女の子ばかりだったシリーズに「日本刀で戦う少女」という新しいイメージをもたらし、これまでの路線とは異なるキャラクター像を提示した。広がるスカート、なびく髪など動きのあるパーツを同梱しただけでなく関節設計なども激しい戦闘ポーズが可能になっている。

【篝火 真里亞ダメージVer.】

激しい戦闘でダメージを負った姿。スカートだけでなく、上着も少し短くなっており、ポージングの幅が広がる

ふわりと広がったスカートは様々な戦闘シーンを演出できる

その「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」ではスカートと上着の裾がボロボロの状態となっている。激しい戦闘の最中、敵の攻撃を避けきれず傷ついたのか、それとも強力な攻撃を受けた余波でそうなってしまったのか想像がふくらむ。元々は「もっとアクションがとれるようにスカートを短くしたい」と言う企画者の意見に、原型師が「ならばこういうダメージ表現を入れるのはどうか？」というアイディアから生まれたものだという。

本商品ではさらに原型師が"暴走"している。「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」では顔が包帯に覆われ、そこから前に厳しい視線を向ける目が覗いているのだ。この険しい表情、そして包帯を巻いたちょっと痛々しい顔パーツは「三白眼を強調するような表情にしたい」というこちらも原型師の強い想いを立体化した商品となっている。

加えて「黒髪」にも注目。「薬師寺 久遠【篝火 真里亞・衣装】」では美しい黒髪に紫の色を混ぜた成型色にしていたのだが、「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】」では漆黒の黒髪を演出する黒の成型色を採用している。これはファンの「純粋な黒髪がいい」という声を反映させたもの。この黒髪が存在することでミキシングの幅がさらに広がるというわけだ。

原型師の想いが込められた包帯を巻いた顔。瞳が小さい鬼気迫る表情も用意されている

漆黒の髪もこだわりの成型色だ

そして「薬師寺 久遠【篝火 真里亞ダメージVer.】 ドリーミングスタイル スクールガールエミュレーション」だ。「創彩少女庭園」では「ドリーミングスタイル」というカラーバリエーションを展開するのだが、本商品は明確に「篝火 真里亞」とは別人の「エミュレーション」というキャラクターなのだ。

このエミュレーションはヒーロー番組「無限邂逅メガロマリア」で、篝火 真里亞の"偽物"として登場し、オリジナルと激しい戦いを繰り広げる。女優・薬師寺 久遠の視点としてはエミュレーションは同じく彼女が演じる1人2役という設定になっているのも面白い。プラチナブロンドの髪、白い衣装と、他の「ドリーミングスタイル」以上に2人のキャラクターの対比が面白い。

【スクールガール エミュレーション】

エミュレーションは真里亞の宿敵。彼女を「創彩少女庭園」のフォーマットでどう表現するか、と言うのがコンセプトだ

ポーズや表情で真里亞とは全く別のキャラクターであることを演出できる

展示は彩色されている。ダメージ表現を造形だけでなく部分塗装でどう強調するかも面白いテーマである

エミュレーションは"宿敵"として設定されている。2体を対立するように並べ対決シーンを演出するのは楽しいが、2体の肩を並べさせ敵と立ち向かわせるのも面白いだろう。「忘れないで、あなたを倒すのはこの私よ」といったセリフが聞こえそうである。2体を並べてどんなストーリーを作るか、そういった遊びもプラモデルならではだ。

この"姿が異なる偽物"、"役者が1人2役を演じる"というのは開発側が「昭和/平成時代の特撮番組」を強く意識した設定だという。黒いセーラー服と日本刀というのもいかにもだ。ちなみに今後発売されるオプションセット「アフタースクール久遠の役者小物セット2」では「ヨーヨー」も入っており、スタッフの遊び心が垣間見える。「黒髪のセーラー服の少女が、戦闘用のヨーヨーを構える」というシチュエーションは昭和/平成の特撮を知る人ならニヤリとしてしまうだろう。

【久遠の役者小物セット2】

"昭和/平成の特撮風"と言うデザインコンセプトを聞くと、これらのアイテムをどう遊ぼうかイメージがより明確になる

"誰もがキャンバスであり、ユーザーは自分が思い描いた少女を作品に反映することができる"というのが「創彩少女庭園」そのもののコンセプトだが、その中でも薬師寺 久遠は女優として多彩な役を演じると言うより幅広いイメージを提示できるキャラクターだ。ユーザーの作品によって全く別な顔を見せるかもしれない。ユーザーの作例に特に注目したいキャラクターだ。

(C) KOTOBUKIYA