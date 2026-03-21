カフェやドッグスパまで…＋αが充実と噂に!? 進化した、今どき“コインランドリー”

昨今のコインランドリーは、さまざまな楽しみ方、使い方ができるように進化を遂げていると噂に。注目スポットの体験レポと人気ショップ紹介とともに、最新のランドリー事情をお届けします。

体験した人

kame

イラストレーター。Webマガジン、電子書籍、CDジャケットやロゴデザインなど幅広く活動。映画、韓国カルチャー好き。GINZAmagにて漫画「ふたりとにひき、はじめました。」連載中。

今どきのランドリーは使い勝手もより多彩に

ここ数年で、街中に増えたコインランドリー。なかでも、洗濯の質や＋αのサービスを充実させるなど、スタイルにこだわったランドリーが注目を集めている。

例えば、『バルコ ランドリープレイス』や『フレディ レック・ウォッシュサロン』は、最新マシンやオリジナル洗剤をそろえ、家庭ではできない仕上がりを実現。さらに、クリーニングも併設してさまざまな衣類のケアにも対応。海外ではポピュラーな、洗濯物を自宅へ届ける洗濯代行も実施している。

一方で、洗濯の待ち時間を有意義に過ごせるランドリーも続々。軽食メニュー豊富なカフェを併設した『しろふわランドリー』、ドッグスパを備えた『エコラックスランドリー板橋坂下1丁目店』。『喫茶ランドリー』は、喫茶や家事室、ワークショップやイベントが行われるレンタルスペースもあり、地域交流の場にもなっている。

いまやコインランドリーは暮らしをより快適に、豊かにする存在。この心地よさをぜひ体験してみて。

Baluko Laundry Place（バルコ ランドリープレイス）代々木上原

質の高い洗濯コースときめ細かなサービスが話題

全国約300店舗展開するランドリーの旗艦店。オリジナル洗剤＆柔軟剤「peu」を使う“スタンダードコース”のほか、モンベルと共同開発した“モンベル撥水コース”も人気。デニム専用などこだわりメニューが充実のクリーニングや、洗濯代行も行う。ドーナツがおいしいカフェも併設

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Baluko Laundry Place 代々木上原

東京都渋谷区上原3-29-2 TEL. 03-6407-8415 24時間（コインランドリー以外9:00〜20:00） 無休

FREDDY LECK sein WASCHSALON TOKYO（フレディ レック・ウォッシュサロン トーキョー）

ドイツ発ランドリーブランドのフラッグシップショップ

デザイン性と機能性にこだわった洗剤やランドリーグッズが人気の、ドイツ生まれのフレディ レック。日本の旗艦店であるこちらでは、コインランドリー・洗濯代行・クリーニング・カフェラウンジ・オリジナル商品を販売するショップのサービスをトータルで提供

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FREDDY LECK sein WASCHSALON TOKYO

東京都目黒区中央町1-3-13 TEL. 03-6412-8671 24時間 無休 ※コインランドリー以外は10:00〜18:00 木曜休

しろふわランドリー 幡ヶ谷北店

ランドリーもカフェも多彩なメニューが自慢

プロ仕様の高温乾燥で衣類やタオルはふんわりと清潔に仕上がり、羽毛布団やスニーカー洗いにも対応。ふとん圧縮袋も販売し、その場で圧縮して持ち帰ることができる。併設カフェでは、ベーグルやスイーツ、パスタやピラフなどが楽しめる

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しろふわランドリー 幡ヶ谷北店

東京都渋谷区本町6-38-7 アミティ幡ヶ谷1F 24時間（スタッフ常駐13:00〜17:00） 無休 https://www.shirofuwalaundry.jp/

ecoLux Laundry（エコラックス ランドリー）板橋坂下1丁目店

ドッグスパを併設し、人もペットもスッキリ

23区初のセルフ式ドッグスパを併設。スパ内には、小型犬から大型犬まで利用できるマイクロバブルシャワーのドッグバスやペット用ドライヤーがあるほか、ペット専用の洗濯機と乾燥機も設置。人間用のランドリースペースには、布団や毛布が洗える大容量マシンやスニーカー専用マシンも

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ecoLux Laundry 板橋坂下1丁目店

東京都板橋区坂下1-16-15 24時間 無休 kanribu2@tohki-tokyo.com

喫茶ランドリー 森下・両国店

カフェ、イベント、買い物…人々が憩う和みのスペース

店の一角にある“まちの家事室”では、洗濯乾燥機はもちろん、アイロンやミシンを使うことができる。喫茶スペースでは、軽食やスイーツが味わえるだけでなく、手作り雑貨や古着などの物販も。レンタルスペースとしても活用され、さまざまなイベントやワークショップを開催している

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喫茶ランドリー 森下・両国店

東京都墨田区千歳2-6-9 イマケンビル1F 11:00〜18:00 不定休 https://kissalaundry.com