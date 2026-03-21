「老後は楽しめ」「前向きに生きろ」「健康に気をつけろ」……。年を取ると、老後の生き方についてあれこれ言われることも多くなります。78歳の評論家・勢古浩爾さんは、そうした強制社会に違和感を覚えるといい、自身の老後についても「日々、風に吹かれるすすきのように、穏やかに過ごせればいい」と語ります。今回は、勢古さんの著書『老後がめんどくさい』から抜粋し、勢古さんの老後論・人生論をご紹介します。

【書影】ほんわか愉しい“ものぐさ老後”のすすめ。勢古浩爾『老後がめんどくさい』

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「楽しまなきゃ」という強迫観念

日本人はここにきて、初めて「楽しい」ということの価値に気がついたのかもしれない。人生には「享楽」や「快楽」とはちがう、純粋な「楽しさ」というものがあるのだ、と。

しかし、「楽しい」が昴進して、「楽しまなきゃ」という強迫観念になるとちがう。「楽しまなければ損」とかいいだすと、病気である。

それに「わたしは楽しい」とわざわざ口に出していうことは無用である。

そういうことをいいたがる人は、「わたしは日々の生活を、人生を楽しんでいるよ」という意味を含意して、世間に対する自慢になっているのである。

現代では「楽しむ」ことが義務となっているようなのだ。

ストレスや老いも楽しめ、となると……

人生そのものを楽しめ、というのはいい。しかし、本来なら避けたいストレスも楽しめ、老いも楽しめ、となると無理になる。

いまでは、サッカー選手も、野球選手も、卓球選手も、大試合を前にして、異口同音に「楽しみたいと思います」という。

そして、試合に負けても、「楽しめたからよかったです」という者さえいるのだ。

草笛光子はあるCMで「人生を楽しみましょ」という。もちろん、これはいわされているのだが、世の風潮に迎合したセリフである。

けれど、「人生を思いっきり楽しみたい」という人に、いまの世の中、だれも反論できないのである。

わたしはおかしいのか？

「楽しい」とは、いまや日々を覆う言葉だけではなく、人生の意味そのものになっているのだ。

かくして「楽しい」は、「楽しめ」になり、だれもが「楽しむ」や「楽しみたい」になびくのである。いま「楽しい」という言葉ほど、日々耳にする言葉はない。



（写真提供：Photo AC）

ところが、わたしは世間で「楽しい」といわれていることのほとんどが、「楽しくない」人間である。

子どもの頃からそうだったような気がする。つくづく損な性格だと思う。

※本稿は、『老後がめんどくさい』（草思社）の一部を再編集したものです。