大試合を前にしたスポーツ選手が異口同音に「楽しみたい」と話す昨今。78歳の著者「本来なら避けたいストレスや老いも楽しめ、となると…」
「老後は楽しめ」「前向きに生きろ」「健康に気をつけろ」……。年を取ると、老後の生き方についてあれこれ言われることも多くなります。78歳の評論家・勢古浩爾さんは、そうした強制社会に違和感を覚えるといい、自身の老後についても「日々、風に吹かれるすすきのように、穏やかに過ごせればいい」と語ります。今回は、勢古さんの著書『老後がめんどくさい』から抜粋し、勢古さんの老後論・人生論をご紹介します。
【書影】ほんわか愉しい“ものぐさ老後”のすすめ。勢古浩爾『老後がめんどくさい』
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「楽しまなきゃ」という強迫観念
日本人はここにきて、初めて「楽しい」ということの価値に気がついたのかもしれない。人生には「享楽」や「快楽」とはちがう、純粋な「楽しさ」というものがあるのだ、と。
しかし、「楽しい」が昴進して、「楽しまなきゃ」という強迫観念になるとちがう。「楽しまなければ損」とかいいだすと、病気である。
それに「わたしは楽しい」とわざわざ口に出していうことは無用である。
そういうことをいいたがる人は、「わたしは日々の生活を、人生を楽しんでいるよ」という意味を含意して、世間に対する自慢になっているのである。
現代では「楽しむ」ことが義務となっているようなのだ。
ストレスや老いも楽しめ、となると……
人生そのものを楽しめ、というのはいい。しかし、本来なら避けたいストレスも楽しめ、老いも楽しめ、となると無理になる。
いまでは、サッカー選手も、野球選手も、卓球選手も、大試合を前にして、異口同音に「楽しみたいと思います」という。
そして、試合に負けても、「楽しめたからよかったです」という者さえいるのだ。
草笛光子はあるCMで「人生を楽しみましょ」という。もちろん、これはいわされているのだが、世の風潮に迎合したセリフである。
けれど、「人生を思いっきり楽しみたい」という人に、いまの世の中、だれも反論できないのである。
わたしはおかしいのか？
「楽しい」とは、いまや日々を覆う言葉だけではなく、人生の意味そのものになっているのだ。
かくして「楽しい」は、「楽しめ」になり、だれもが「楽しむ」や「楽しみたい」になびくのである。いま「楽しい」という言葉ほど、日々耳にする言葉はない。
（写真提供：Photo AC）
ところが、わたしは世間で「楽しい」といわれていることのほとんどが、「楽しくない」人間である。
子どもの頃からそうだったような気がする。つくづく損な性格だと思う。
※本稿は、『老後がめんどくさい』（草思社）の一部を再編集したものです。