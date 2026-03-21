植物の香りが持つ力は、実に多種多様。なかでも近年注目されているのが、脳の機能を高めたり、認知症を予防・改善したりする働きです。高齢者施設なども取り入れ始めている、香りを使ったケアを紹介します。（構成：篠藤ゆり）

【画像】リラックスにおすすめの香りは

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人は大昔から香りの効果を知っていた

私が脳と香りの関係を研究し始めたのは、20年ほど前のこと。天然の植物の香りを嗅ぐことによってリラックスしたり、逆にやる気が出たりといった不思議な効果に強く興味を持ったことがきっかけでした。

とはいえ、人が香りを活用してきた歴史は古く、古代から呪術的な儀式に取り入れられたり、マリー・アントワネットもバラのアロマバスを楽しむなどしていたようです。

10世紀には植物から香り成分（精油）を抽出することに成功し、14〜15世紀頃のヨーロッパではすでに、植物の香りが持つさまざまな効果を認識していました。

その証拠に、17世紀にフランスで感染症のペストが流行った際、抗菌作用のある植物の精油を鼻につけたり、ハーブビネガーを体に塗ったりしていた人は感染を免れたという記録が残っています。

皆さんも一度は耳にしたことがあるかと思いますが、「アロマテラピー」とは、植物の精油を心身の健康回復を促すために取り入れる療法のこと。日本では、アロママッサージなどリラクゼーションのひとつだと思っている人が多いですが、フランスやベルギーでは医療行為として認められているのです。

現代ではさらに研究が進み、植物のどの香りが、人間の心や体にどんな影響を及ぼすのかが次々と科学的に解明されてきています。

香りの効果は、自律神経、ホルモンや免疫系、感情・情動行動の調整のほか、鎮痛、抗菌、抗炎症、食欲調整の作用に抗がん作用など多岐にわたります。なかでも昨今注目されているのが、脳の機能を高めたり、認知症を予防・改善したりする働きです。



（イラスト：いしやま暁子）

レモングラスが前頭葉の血流をアップ

そもそも香りとは、きわめて小さな揮発性の分子のこと。それが鼻の中の嗅細胞にある、匂いを認識する「嗅覚受容体」にくっつくと、電気信号が発生。その信号が「匂い」の情報を受けとる脳の領域「嗅球（きゅうきゅう）」に伝わって香りを感じます。

こうして脳に届けられた香りの情報は、音や視覚、肌への刺激などと同じように処理され、記憶として格納されたりするのです。

植物の香りには、大脳辺縁系や前頭葉など脳の特定の部位を活性化させるものが存在します。大脳辺縁系など脳の中枢部は、記憶や感情を管理する海馬（かいば）や扁桃体をはじめ、人間の生命維持に欠かせない自律神経系の活動を司る視床下部がある場所。また、前頭葉は理性的な判断や論理的な思考、意欲や集中力など感情や情動行動をコントロールする場所です。

認知症や認知機能が衰え始めている人の脳では前頭葉の血流の低下がみられることからも、これらの部位は認知能力に大きく関係していることがわかっています。そのため、日本でも認知機能改善に香りを活用する医療現場や高齢者施設が増えてきているのです。

ただし、活性化させるだけでは脳本来の機能に近づけることはできません。自律神経系の交感神経によって脳を活性化させることと、副交感神経によって脳をリラックスさせることの両方が重要です。

脳の血流が増加し、交感神経が優位になると、やる気や集中力は高まるものの、興奮状態が続けば血管や心臓に負担がかかり免疫力は低下してしまいます。そのため、良質な睡眠によって副交感神経を優位にさせ、脳を休める必要があるのです。

また、睡眠時に記憶の定着や脳の老廃物の代謝などが行われるため、良質な睡眠は欠かせません。

交感神経を優位にする香りのなかでもおすすめなのが、「レモングラス」です。私たちの研究グループは、高齢者施設の食堂で昼の2時間だけ、16週間にわたりレモングラスの香りの散布を行う調査を実施しました。

すると3ヵ月後に、利用者の記憶などの知的機能、怒りっぽさなどの感情機能、ひとりでトイレへ行けるようになるなどの運動機能の向上が多くみられたのです。また、レモングラスには前頭葉の血流を増やす効果があることも突き止めました。

香りの大きな特徴は、私たちが匂いを感じる速度からもわかるように、脳へ作用する際の時間の短さです。しかし、嗅覚は加齢によって衰えることに加え、アルツハイマー型認知症は嗅覚障害をともなうケースが多いことがわかっています。

でも、大丈夫。嗅神経細胞は高い再生能力を持っているため、香りを嗅いで脳に刺激を与えることで回復させることは可能なのです。

＜後編につづく＞