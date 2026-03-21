「かわいそうなお父さん」お芸人、“娘に記念撮影を拒否”され哀愁漂う姿を披露「一生使えるネタ」
お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成さんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘の卒業式でのソロショットを公開しました。
【写真】哀愁漂う内間政成
コメントでは「娘さん……一生使えるネタを提供してしまいましたぞーーー！」「それは可哀想でござる」「かわいそうなお父さん」「なんか、哀愁が漂う切ない写真だね」「ちょっと曇りなのが内間さんぽくて好き」「入学式verもお待ちしております！」「あなたの卒業式になっちゃってますね…」と、同情する声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】哀愁漂う内間政成
「入学式verもお待ちしております！」内間さんは「この時期になると思い出す 去年の娘の卒業式 娘に記念撮影を拒否されたので」とつづり、1枚の写真を投稿。「卒業式」と書かれた看板の横に1人で立っています。卒業生である娘の姿がなく、シュールです。
初投稿は2024年2024年3月25日に「娘に写真を拒否されたので」と添え、同写真を投稿していた内間さん。看板に「令和五年度」と書いてあるので、「去年」ではなく2年前のようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)