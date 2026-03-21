お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成さんは3月19日、自身のXを更新。「娘に記念撮影を拒否された」時のショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：内間政成さん公式Xより）

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お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成さんは3月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。娘の卒業式でのソロショットを公開しました。

【写真】哀愁漂う内間政成

「入学式verもお待ちしております！」

内間さんは「この時期になると思い出す　去年の娘の卒業式　娘に記念撮影を拒否されたので」とつづり、1枚の写真を投稿。「卒業式」と書かれた看板の横に1人で立っています。卒業生である娘の姿がなく、シュールです。

コメントでは「娘さん……一生使えるネタを提供してしまいましたぞーーー！」「それは可哀想でござる」「かわいそうなお父さん」「なんか、哀愁が漂う切ない写真だね」「ちょっと曇りなのが内間さんぽくて好き」「入学式verもお待ちしております！」「あなたの卒業式になっちゃってますね…」と、同情する声などが寄せられました。

初投稿は2024年

2024年3月25日に「娘に写真を拒否されたので」と添え、同写真を投稿していた内間さん。看板に「令和五年度」と書いてあるので、「去年」ではなく2年前のようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)