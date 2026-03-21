コンビニ限定『お文具といっしょ』グッズがかわいすぎる！ 描き下ろしイラスト使用のステッカーなど2種
「ローソン」は、3月24日（火）から、『お文具といっしょ』の限定オリジナルグッズを、全国の店舗で順次発売する。
【写真】フォト風デザインがすてき！ 集めたくなるステッカーも
■いろいろな姿のお文具さんたちが登場
今回登場するのは、『お文具といっしょ』をモチーフにしたローソングループ限定のオリジナルグッズ。
全2種が展開される「ゆらゆらボールペン」は、ペン先のマスコットが揺れるかわいらしいデザインで、見た目の楽しさと実用性を兼ね備えている。
また、過去のローソンオリジナル描き下ろしイラストを使用したフォト風デザインの「ステッカー2枚セット」も用意。さまざまな姿のお文具さんたちが楽しめる仕様で、全24種の中からランダムで2枚が封入される。
いずれも、店頭のコミック棚で順次販売。数量限定のため、なくなり次第終了となる。
【写真】フォト風デザインがすてき！ 集めたくなるステッカーも
■いろいろな姿のお文具さんたちが登場
今回登場するのは、『お文具といっしょ』をモチーフにしたローソングループ限定のオリジナルグッズ。
全2種が展開される「ゆらゆらボールペン」は、ペン先のマスコットが揺れるかわいらしいデザインで、見た目の楽しさと実用性を兼ね備えている。
また、過去のローソンオリジナル描き下ろしイラストを使用したフォト風デザインの「ステッカー2枚セット」も用意。さまざまな姿のお文具さんたちが楽しめる仕様で、全24種の中からランダムで2枚が封入される。
いずれも、店頭のコミック棚で順次販売。数量限定のため、なくなり次第終了となる。