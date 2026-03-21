「計画通りにいかなかった」英名門で出番ゼロ→ドイツ古豪へレンタルされた21歳日本人について英有名記者に直撃！「誰もが楽しみにしている」理由とは…【現地発】

「計画通りにいかなかった」英名門で出番ゼロ→ドイツ古豪へレンタルされた21歳日本人について英有名記者に直撃！「誰もが楽しみにしている」理由とは…【現地発】