「計画通りにいかなかった」英名門で出番ゼロ→ドイツ古豪へレンタルされた21歳日本人について英有名記者に直撃！「誰もが楽しみにしている」理由とは…【現地発】
昨夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した日本代表DFの高井幸大は、プレシーズンに負った怪我で出遅れ、復帰後も出番はないまま前半戦が終了。冬の移籍市場でドイツの古豪ボルシアMGへのレンタルが決定した。
結局、ベールを脱ぐことなくドイツに渡った21歳について、現地の記者はどう見ていたのか。18日のトッテナム対アトレティコ・マドリー戦の前に、クラブに精通しているマット・バーロウ記者に話を訊いた。
「彼のプレーをあまり見ていないので、判断するのはなかなか難しいね」と切り出した同記者は、「シーズン序盤はスパーズにセンターバックがたくさんいたし、彼も怪我をしていたため、状況が厳しかった。だから、最初のシーズンは計画通りにいかなかったんだ」と続けた。
『Daily Mail』紙などにコラムを寄稿している有名記者は、「でも、この夏に彼がスパーズに戻ってきて、来シーズンどのようにチームに貢献してくれるのか、誰もが楽しみにしているよ。夏に、センターバックのポジションに何らかの動きがあるだろうからね」と期待を寄せた。
「ロメロやファン・デ・フェンが移籍するかもしれない。高井のような選手がポジション争いに加わるチャンスが生まれるだろう。それは良いことではないかと思う」
トッテナムの主力CBが退団する可能性があるため、日本の若武者がブンデスリーガで揉まれ、一皮むけて帰ってくるのを望んでいるようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】スコットランド＆イングランドとの親善試合に挑む日本代表メンバーを一挙紹介！
結局、ベールを脱ぐことなくドイツに渡った21歳について、現地の記者はどう見ていたのか。18日のトッテナム対アトレティコ・マドリー戦の前に、クラブに精通しているマット・バーロウ記者に話を訊いた。
『Daily Mail』紙などにコラムを寄稿している有名記者は、「でも、この夏に彼がスパーズに戻ってきて、来シーズンどのようにチームに貢献してくれるのか、誰もが楽しみにしているよ。夏に、センターバックのポジションに何らかの動きがあるだろうからね」と期待を寄せた。
「ロメロやファン・デ・フェンが移籍するかもしれない。高井のような選手がポジション争いに加わるチャンスが生まれるだろう。それは良いことではないかと思う」
トッテナムの主力CBが退団する可能性があるため、日本の若武者がブンデスリーガで揉まれ、一皮むけて帰ってくるのを望んでいるようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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