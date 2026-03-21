◆センバツ第３日▽１回戦 花咲徳栄３―２東洋大姫路（２１日・甲子園）

花咲徳栄の右腕エース・黒川凌大投手（３年）が、９安打２失点で完投。１０１０年以来、１６年ぶりのセンバツ勝利をもたらした。

昨秋の関東大会で３試合連続完投するなど、スタミナに絶対的な自信を持つ右腕は、最後まで力強いストレートで東洋大姫路打線のバットを押し込んだ。フライアウトの数は１６個。「フライアウトが多いのが自分の特徴。手応えはありました」。１３２球の熱投を笑顔で振り返った。

黒川の母・琴美さん（５８）は元柔道家で、１９８５年アジア選手権を優勝（７２キロ級）するなど輝かしい実績を持つ。そんなトップアスリートから「大恥をかいてこい」というユニークな激励を受けて聖地のマウンドに登り、臆することなく普段通りの投球を見せた。「いつも試合をするたびに言われている言葉ですが、気が楽になり、甲子園のマウンドで大恥をかいてもいいという気持ちになりました」と明かした。

両校は２００３年の準々決勝で対戦し、延長１５回引き分け再試合の末、東洋大姫路が勝利した。黒川の好投により、花咲徳栄は２３年前の雪辱を果たした。