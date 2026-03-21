米女子ゴルフツアーの「ファウンダーズ・カップ」２日目（２０日＝日本時間２１日、カリフォルニア州メンロパークのシャロンハイツＣ＝パー７２）、７２位から出た渋野日向子（２７＝サントリー）は１バーディー、２ボギーの７３で回り、通算２オーバーの７６位で予選落ちとなった。

日本勢１５人が参加する今大会に渋野はドライバーとウェッジを変更して臨み、初日ラウンド後には「いい感じ」と話して、何度もチャンスにつけたものの、パッティングで大苦戦。迎えた２日目もスコアを伸ばせなかった。

渋野は昨季にシード落ち、最終予選会で限定的な今季の出場権を獲得した。ここまでに出場できたのは５０位に終わった「ブルーベイＬＰＧＡ」（中国）の１試合だけ。５月のリシャッフルで８０位以内に入るために少しでもポイントを積み上げたいところだが、予選落ちはゼロポイント。今後の試合出場が不透明なだけに厳しい結果といえる。

今大会を中継している「Ｕ―ＮＥＸＴ」で解説を務める東尾理子プロも苦戦する選手たちについて「リシャッフルが関係している選手もいるので、スタートダッシュが必要なんですけどね」とコメント。渋野自身も昨年１２月に「いつも（シーズン序盤の）スタートダッシュに失敗してしまうので来年こそ頑張りたい」と語っていたが、現時点では失敗したともいえそうだ。