お花見弁当に♪ぜーんぶミニトマトで作れる、かわいすぎる『カラフル隙間おかず』4選
春の楽しみといえばお花見。お弁当を広げるなら、見た目も華やかなひと品を加えたいですよね。
ころんとかわいいミニトマトは、お弁当の彩りにもすき間埋めにもぴったり。今回は、簡単に作れるミニトマトのフィンガーフード4種をご紹介します。
『クリームチーズinミニトマトカップ』のレシピ
こくのあるクリームチーズに、さっぱりしたトマトの組み合わせが絶妙。
材料（8個分）
ミニトマト……8個
クリームチーズ……50g
パセリのみじん切り……小さじ1
塩
こしょう
作り方
クリームチーズは常温にもどす。ミニトマトは上1/4を切り分け、中身をくりぬく。ボールにクリームチーズ、パセリと、塩、こしょう各少々を入れて混ぜる。トマトにクリームチーズを詰めて、上部でふたをする。
『うずらミニトマト』のレシピ
カレーとゆかり、2種類の違いを楽しんで。
材料（8本分）
ミニトマト……16個
うずらの卵の水煮……8個
〈ゆかり酢〉
ゆかり……小さじ1/3
酢……大さじ1
〈カレー液〉
カレー粉……小さじ1/2
塩……少々
水……大さじ1
作り方
小さめの器2個に〈ゆかり酢〉、〈カレー液〉の材料をそれぞれ入れて混ぜ、うずらの卵を4個ずつ加え、ときどき返しながら10分ほど漬ける。ミニトマトはへたを取る。ピック8本にトマト、うずら、トマトの順にそれぞれ刺す。
『ミニトマトのキャラメリゼ』のレシピ
ミニトマトをまるごとカラメルでコーティング。食べたときのジューシーさがやみつきに。
材料（8個分）
ミニトマト……8個
くるみ……8個
〈カラメル〉
砂糖……50g
水……大さじ2
塩
粗びき黒こしょう
作り方
ミニトマトはへたを取って竹串に刺す。バットにオーブン用シートを敷く。小鍋にカラメルの材料を入れて中火にかけ、混ぜずに砂糖を溶かす。縁が薄く茶色に色づいたら、鍋を傾けてトマトに〈カラメル〉をからめ、バットにのせる。一度火を止め、竹串を抜いて塩少々をふる。再び火をつけて、くるみもカラメルをからめ、トマトの上にのせて粗びき黒こしょう少々をふる。
『ミニトマトののりチーズ包み』のレシピ
電子レンジで少し温めると具材どうしがよくくっつきます。
材料（6個分）
ミニトマト……6個
焼きのり（全形）……1/2枚
スライスチーズ……2枚
ごま油
塩
作り方
ミニトマトはへたを取って、焼きのりは長さを半分に切る。15cm四方のラップに焼きのり1切れをのせ、ごま油少々を塗って塩少々、チーズ1枚を重ねる。そのまま電子レンジ（600W）で5秒ほど加熱し、チーズが柔らかいうちにトマト3個を並べ、手前からくるくると巻く。巻き終わりを下にしてラップで包む。残りも同様に作る。冷蔵庫で冷やして長さを3等分に切る。
ミニトマトがあるだけで、お弁当がぐっと華やかに。彩りやすき間埋めに、ぜひ取り入れてみてくださいね♪
（『オレンジページ』2020年4月2日号より）
女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。