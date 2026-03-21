お花見弁当に♪ぜーんぶミニトマトで作れる、かわいすぎる『カラフル隙間おかず』4選

春の楽しみといえばお花見。お弁当を広げるなら、見た目も華やかなひと品を加えたいですよね。

ころんとかわいいミニトマトは、お弁当の彩りにもすき間埋めにもぴったり。今回は、簡単に作れるミニトマトのフィンガーフード4種をご紹介します。

『クリームチーズinミニトマトカップ』のレシピ

こくのあるクリームチーズに、さっぱりしたトマトの組み合わせが絶妙。

材料（8個分）

ミニトマト……8個

クリームチーズ……50g

パセリのみじん切り……小さじ1

塩

こしょう

作り方

クリームチーズは常温にもどす。ミニトマトは上1/4を切り分け、中身をくりぬく。ボールにクリームチーズ、パセリと、塩、こしょう各少々を入れて混ぜる。トマトにクリームチーズを詰めて、上部でふたをする。

『うずらミニトマト』のレシピ

カレーとゆかり、2種類の違いを楽しんで。

材料（8本分）

ミニトマト……16個

うずらの卵の水煮……8個

〈ゆかり酢〉

ゆかり……小さじ1/3

酢……大さじ1

〈カレー液〉

カレー粉……小さじ1/2

塩……少々

水……大さじ1

作り方

小さめの器2個に〈ゆかり酢〉、〈カレー液〉の材料をそれぞれ入れて混ぜ、うずらの卵を4個ずつ加え、ときどき返しながら10分ほど漬ける。ミニトマトはへたを取る。ピック8本にトマト、うずら、トマトの順にそれぞれ刺す。

『ミニトマトのキャラメリゼ』のレシピ

ミニトマトをまるごとカラメルでコーティング。食べたときのジューシーさがやみつきに。

材料（8個分）

ミニトマト……8個

くるみ……8個

〈カラメル〉

砂糖……50g

水……大さじ2

塩

粗びき黒こしょう

作り方

ミニトマトはへたを取って竹串に刺す。バットにオーブン用シートを敷く。小鍋にカラメルの材料を入れて中火にかけ、混ぜずに砂糖を溶かす。縁が薄く茶色に色づいたら、鍋を傾けてトマトに〈カラメル〉をからめ、バットにのせる。一度火を止め、竹串を抜いて塩少々をふる。再び火をつけて、くるみもカラメルをからめ、トマトの上にのせて粗びき黒こしょう少々をふる。

『ミニトマトののりチーズ包み』のレシピ

電子レンジで少し温めると具材どうしがよくくっつきます。

材料（6個分）

ミニトマト……6個

焼きのり（全形）……1/2枚

スライスチーズ……2枚

ごま油

塩

作り方

ミニトマトはへたを取って、焼きのりは長さを半分に切る。15cm四方のラップに焼きのり1切れをのせ、ごま油少々を塗って塩少々、チーズ1枚を重ねる。そのまま電子レンジ（600W）で5秒ほど加熱し、チーズが柔らかいうちにトマト3個を並べ、手前からくるくると巻く。巻き終わりを下にしてラップで包む。残りも同様に作る。冷蔵庫で冷やして長さを3等分に切る。

ミニトマトがあるだけで、お弁当がぐっと華やかに。彩りやすき間埋めに、ぜひ取り入れてみてくださいね♪

（『オレンジページ』2020年4月2日号より）