アビームコンサルティング執行役員 プリンシパル（人的資本経営戦略ユニット長）・久保田勇輝 が語る「求められる「選択と集中」による人的資本経営」

アビームコンサルティング執行役員 プリンシパル（人的資本経営戦略ユニット長）・久保田勇輝 が語る「求められる「選択と集中」による人的資本経営」