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東日本から西日本にかけて穏やかに晴れる所が多くなりそうです。各地で青空が広がって、お出かけ日和となるでしょう。北海道は大雪や吹雪となっている所があり、交通障害などに警戒が必要です。雪は今夜にかけて止む所が多いでしょう。南西諸島は湿った空気の影響で雨の降る所がありそうです。

気温です。北日本はきのうより低く、ひと桁の所が多いでしょう。関東から西は晴れて気温が上がり、17℃前後の所が多くなりそうです。九州では20℃に届く所もあるでしょう。きのう空気の冷たかった関東は、きょうは5℃以上高くなって、春らしい陽気となりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：5℃ 　釧路：5℃
青森　：7℃ 　盛岡：8℃
仙台　：11℃　新潟：10℃
長野　：11℃　金沢：11℃
名古屋：18℃　東京：17℃
大阪　：16℃　岡山：16℃
広島　：16℃　松江：15℃
高知　：18℃　福岡：19℃
鹿児島：21℃　那覇：22℃

週間予報です。この先は、天気が周期的に変化します。あす日曜日は東日本から北日本を中心に晴れる所が多いでしょう。西日本は次第に天気が下り坂で、午後は次第に雨雲がかかる見込みです。月曜日は東日本や北日本で天気が崩れますが、火曜日は天気の回復する所が多いでしょう。