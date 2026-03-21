東日本から西日本にかけて穏やかに晴れる所が多くなりそうです。各地で青空が広がって、お出かけ日和となるでしょう。北海道は大雪や吹雪となっている所があり、交通障害などに警戒が必要です。雪は今夜にかけて止む所が多いでしょう。南西諸島は湿った空気の影響で雨の降る所がありそうです。

気温です。北日本はきのうより低く、ひと桁の所が多いでしょう。関東から西は晴れて気温が上がり、17℃前後の所が多くなりそうです。九州では20℃に届く所もあるでしょう。きのう空気の冷たかった関東は、きょうは5℃以上高くなって、春らしい陽気となりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：5℃ 釧路：5℃

青森 ：7℃ 盛岡：8℃

仙台 ：11℃ 新潟：10℃

長野 ：11℃ 金沢：11℃

名古屋：18℃ 東京：17℃

大阪 ：16℃ 岡山：16℃

広島 ：16℃ 松江：15℃

高知 ：18℃ 福岡：19℃

鹿児島：21℃ 那覇：22℃

週間予報です。この先は、天気が周期的に変化します。あす日曜日は東日本から北日本を中心に晴れる所が多いでしょう。西日本は次第に天気が下り坂で、午後は次第に雨雲がかかる見込みです。月曜日は東日本や北日本で天気が崩れますが、火曜日は天気の回復する所が多いでしょう。