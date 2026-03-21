水戸がチケット不正転売の確認を報告「悪質な事案に対しては…」
水戸ホーリーホックは20日、ホームゲームのチケットが流通サイトなどで高額転売されていることを確認したと発表した。
クラブは公式サイトで「『公式試合運営管理規定』及び『Jリーグチケット サービス利用規約』において、営利を目的としたチケットの転売を禁止しております」と改めて通知している。
さらに「チケットジャム、チケット流通センター等の転売サイト、フリマアプリやSNS上での転売行為が判明したチケットについて、弊クラブの判断で、返金を伴わない当該チケットの無効化措置を講じてまいります。また悪質な事案に対しては警察に通報し、然るべき対応をしていく予定です」と表明した。
クラブは続けて「チケットのご購入後にやむを得ないご事情でご観戦いただけない場合はJリーグチケット『公式リセールサービス』または友人・知人へ無償提供できる『譲渡』サービスをご利用ください」と案内。「皆さまにおかれましては、このようなチケットは絶対に購入されないよう、あらためてお願いいたします」と呼びかけた。
クラブは公式サイトで「『公式試合運営管理規定』及び『Jリーグチケット サービス利用規約』において、営利を目的としたチケットの転売を禁止しております」と改めて通知している。
さらに「チケットジャム、チケット流通センター等の転売サイト、フリマアプリやSNS上での転売行為が判明したチケットについて、弊クラブの判断で、返金を伴わない当該チケットの無効化措置を講じてまいります。また悪質な事案に対しては警察に通報し、然るべき対応をしていく予定です」と表明した。
クラブは続けて「チケットのご購入後にやむを得ないご事情でご観戦いただけない場合はJリーグチケット『公式リセールサービス』または友人・知人へ無償提供できる『譲渡』サービスをご利用ください」と案内。「皆さまにおかれましては、このようなチケットは絶対に購入されないよう、あらためてお願いいたします」と呼びかけた。