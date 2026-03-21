『シャンフロ』第3期は来年1月放送 最新ビジュアルに謎キャラ
テレビアニメ『シャングリラ・フロンティア』（シャンフロ）の3rd season（第3期）が、2027年1月より放送されることが決定した。あわせて最新ビジュアルが公開された。
【画像】面白そう？初のゲーム『シャンフロ』ビジュアル
3rd seasonの幕開けを告げる最新ビジュアルは、「ギャラクシア・ヒーローズ：カオス」（通称GGC）に参戦する際のサンラクの仮装、かぼちゃ頭から漏れる明かりに照らし出された楽郎、『シャンフロ』時の姿のサンラク、そして妖しく目が光る大きい図体の謎のキャラクター3人が描かれたデザイン。
謎のキャラクターは何なのか、楽郎、サンラクと繋がりはあるのか。GGCに一時舞台を移し、アメリカチーム「STAR RAIN」VS.日本チーム「爆薬分隊（ニトロスクワッド）」が、今まさに始まる寸前で幕を閉じた2nd seasonの続きが、ついに動き出す。
同作は、世に言う「クソゲー」を愛好する変わった趣味のゲーマー・陽務楽郎が、プレイヤー数3000万人を誇る神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑戦するという物語。原作漫画が現在、『週刊少年マガジン』にて連載中で、読者アンケート史上初となる四冠を達成する人気作品で、コミックス累計1600万部を突破している。
【画像】面白そう？初のゲーム『シャンフロ』ビジュアル
3rd seasonの幕開けを告げる最新ビジュアルは、「ギャラクシア・ヒーローズ：カオス」（通称GGC）に参戦する際のサンラクの仮装、かぼちゃ頭から漏れる明かりに照らし出された楽郎、『シャンフロ』時の姿のサンラク、そして妖しく目が光る大きい図体の謎のキャラクター3人が描かれたデザイン。
同作は、世に言う「クソゲー」を愛好する変わった趣味のゲーマー・陽務楽郎が、プレイヤー数3000万人を誇る神ゲー『シャングリラ・フロンティア』に挑戦するという物語。原作漫画が現在、『週刊少年マガジン』にて連載中で、読者アンケート史上初となる四冠を達成する人気作品で、コミックス累計1600万部を突破している。
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